"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

في أعقاب إصدار الاتحاد الدولي للسيارات خططه الأولية لتجديد قواعد عام 2026 في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر عدد من الفرق عن مخاوفه بشأن جوانب عديدة مما هو مطروح.

وتدور بعض المخاوف حول أداء السيارات ونقص الارتكازيّة، حيث تشير المحاكاة الأولية إلى أنها قد تكون أبطأ من سيارات الفورمولا 2 في المنعطفات.

إذ كما قال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، عن مسودة القوانين في كندا: "السيارات ليست سريعة بما فيه الكفاية في المنعطفات وسريعة جداً على الخطوط المستقيمة".

علاوة على ذلك، ليست الفرق سعيدة بمدى تقييد بعض القوانين لتطوير السيارات – مما يعرض قدرتها على إجراء التحسينات للخطر.

ولكن بينما من المقرر تقديم القوانين الحالية لمجلس العالمي لرياضة السيارات الأسبوع المقبل تمهيداً للمصادقة المحتملة في 28 يونيو، أوضحت "فيا" أنها منفتحة للعمل مع الفرق لمعالجة أي تحسينات يجب إدخالها.

وتحدث نيكولاس تومبازيس، مدير قسم سيارات المقعد الأحادي في "فيا"، عن ردود الفعل المختلفة التي تلقاها الاتحاد على القوانين من الفرق والسائقين، قائلاً: "المناقشة والموافقة المحتملة من المجلس هي الخطوة الأولى".

وأضاف: "نحن لسنا في مجموعة القوانين النهائية بعد وما زلنا بحاجة إلى مناقشة العديد من الأمور مع الفرق. نحن واعون بمخاوف بعض الناس بشأن ارتكازيّة السيارات أو السرعة المستقيمة، وهذه أشياء نصنفها على أنها تحسينات لا تزال بحاجة إلى إجرائها".

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

ثمّ تابع: "لذا بين، لنقل نهاية الشهر عندما يتم نشر هذه القوانين كما نأمل، وبداية عام 2025 عندما يمكن للفرق أن تبدأ التطوير الانسيابي، لأنهم لا يمكنهم البدء قبل ذلك، نتوقع أن يتم إجراء كمية معقولة من العمل الإضافي بالتشاور الكامل مع الفرق، مع إدارة الفورمولا 1 والجميع".

وأكمل: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض التحسينات التي سيتم تقديمها إلى المجلس، ربما في وقت لاحق من العام ونأمل في الموافقة عليها".

واعترف تومبازيس بأن مخاوف الفرق بشأن أداء السيارات البطيئة بناءً على الوضع الحالي للقوانين كانت مبررة، لكنه قال إن الأمور ستكون مختلفة تماماً عندما تخرج سيارات 2026 بشكلٍ نهائي.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن المخاوف دقيقة، لأن الناس يأخذون نظرة لما عليه القوانين على الورق الآن، ويعلقون على أساس ما يرونه".

وأضاف: "ليس لدي أي قلق بشأن هذه القضايا التي أثيرت من قبل الناس، لكن من الواضح أننا نتوقع تماماً اتخاذ بعض الخطوات لزيادة الأداء. ولهذا السبب وضعنا المستوى منخفضاً بما يكفي لنتمكن من البناء عليه بالتعاون مع الفرق. زيادة الارتكازيّة لهذه السيارات أمر سهل للغاية".

وواصل قائلًا: "لذا أفهم التعليقات، لكن لا أعتقد أن هناك أي قلق بأن هذه السيارات لن تكون أسرع من سيارات الفورمولا 2 أو شيء من هذا القبيل. أعتقد أن ذلك سيتم حله بنسبة 100% عندما نكون في القوانين النهائية".

ويُمكن القول أنّ بعض التنازلات التي يتم تقديمها لقوانين الهيكل هي نتيجة لحقيقة أن الفورمولا 1 التزمت بمحركات هجينة توربينية جديدة تحتوي على تقسيم طاقة 50/50 بين مكونات المحرك الداخلي والبطارية.

وكانت واحدة من أفضل الطرق التي يقترحها بعض المنافسين لجعل السيارات أسرع هي زيادة القوة التي يمكن إنتاجها من مكون المحرك الداخلي – وهو ما يمكن تحقيقه من خلال عدم تقييد تدفق الوقود بشكل كبير.

في حين تم رفض مثل هذه الفكرة سابقاً، أشار تومبازيس إلى أنه لم يكن من المستبعد اتباع هذا المسار إذا كان مصنعو وحدات الطاقة مؤيدين.

وقال: "هناك موقف مختلف قليلاً من حيث الحوكمة مع وحدة الطاقة، لأننا بالفعل تحت اتفاقية الحوكمة فيما يتعلق بقوانين وحدة الطاقة، مما يعني أن أي تعديلات قد تكون ضرورية ستحتاج إلى موافقة مصنعي وحدات الطاقة ولا يمكن القيام بها، لنقل، بشكل أحادي".

واختتم بالقول: "ولكن هناك بشكل عام روحٌ جيدة جداً من التعاون. إذا كانت هناك حاجة إلى بعض التعديلات، فأنا واثق جداً أن مصنعي وحدات الطاقة سيساعدون وسيكونون متعاونين".