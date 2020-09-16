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"فيا": مقاربة المناطق الحصويّة في موجيللو لن تكون فعّالة في جميع الحلبات الأخرى

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"فيا": مقاربة المناطق الحصويّة في موجيللو لن تكون فعّالة في جميع الحلبات الأخرى

قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ حلول المناطق الحصويّة لفرض حدود المسار مثلما هو معتدمٌ في موجيللو لا يُمكن تطبيقها على جميع الحلبات، وذلك بالرغم من أنّها حظيت بترحيب السائقين.

على عكس أغلب الحلبات الحديثة، تتضمّن موجيللو مناطق حصويّة في أغلب أرجائها، لدرجة أنّ مذكّرة ماسي التي أرسلها إلى الفرق أشارت إلى أنّ "حدود المسار في مخارج المنعطفات 3، و5، و9، و11 و15 لن تتمّ مراقبتها كون المناطق الحصويّة هي التي تُحدّد حدود المسار في هذه المناطق".

وكان موضوع مناطق الخروج الآمن وحدود المسار قد أصبح متكرّرًا في اجتماعات السائقين هذا العام.

إذ أشار كارلوس ساينز الإبن خلال جائزة بلجيكا الكبرى إلى أنّ موازنة المخاطر والمكاسب كانت خاطئة وذلك بعد أن تمّ نزع العشب الاصطناعي من جانب المسار من أجل مساعدة حلبة "سبا" على الحصول على رخصة من "فيم".

نتيجة لذلك لم يعد هناك تثبيط كبيرٌ للسائقين الذين يخرجون قليلًا عن المسار كونهم لن يخسروا الكثير من الوقت مثلما كان يحدث سابقًا مع العشب الاصطناعي.

وكان ساينز من بين الكثير من سائقي الفورمولا واحد الذين حبّذوا هذه المقاربة في موجيللو على حساب الأسفلت.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّه من الرائع رؤية عودة المناطق الحصويّة. وربّما سيمنح ذلك فيا بعض الثقة في أنّ هذا النوع من مناطق الخروج يعمل على حماية حدود المسار من كلّ تلك الأمور التي لدينا على الحلبات الأخرى، لذا من الرائع رؤية ذلك".

لكن عندما سُئل إن كان اعتماد المناطق الحصويّة ممكنًا على نطاقٍ واسع، شدّد ماسي على أنّ ذلك غير ممكن.

وقال الأسترالي: "لا، لا يُمكننا اعتمادها في كلّ مكان. ليس الأمر كما لو أنّه مقاسٌ يسع الجميع، قلت مرارًا أنّنا نحتاج لاعتماد الحلول المناسبة مع كلٍ من ملّاك الحلبة ومشغّليها".

وأضاف: "سنُواصل العمل بشكلر مكثّف على ذلك. تباحثنا في المسألة بالفعل مع السائقين. ليس هذا بالحلّ الذي يعمل في كلّ مكان، دعونا نوضّح الأمر هكذا".

من جانبه أشار سيباستيان فيتيل مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى إلى أنّ أحد الخيارات الممكنة هي إضافة شريط من الحصى بين المسار ومنطقة الخروج الآمن.

وقال سائق فيراري حيال ذلك: "أعتقد بأنّك تُحبّذ كسائق أنّك إن خرجت عن المسار فستُعاقب مباشرة ( العبور على الحصى وخسارة السرعة)".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يجعل الأمور أكثر وضوحًا. لكنّني أعتقد بأنّ عليك الموازنة بين الحصى والأسفلت على صعيد إمكانيّة حدوث خطبٍ ما".

وأردف: "ربّما يُمكننا اعتماد حلٍ أوسط يكون فيه شريط حصويّ في البداية، لذا لا فائدة من العبور بشكلٍ واسع، ومن ثمّ هناك منطقة أسفلتيّة وسيسمح ذلك بتقريب المشجّعين من المسار، ويجعل ذلك الوضع آمنًا لنا جميعًا، أي تتباطأ السيارة في حال فقدت السيطرة عليها أو حدث خطبٌ ما".

واختتم بالقول: "ليست تلك بالمسألة السهلة، لكن بالتأكيد هناك أسفلٌ حول بعض الحلبات، ويُفقدها ذلك طابعها ويُسهّل ارتكاب الأخطاء".

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