"فيا" مستعدة للتصرف بسرعة حيال مخاوف "الأرضية المرنة" لسيارات 2022

اعتمدت الفورمولا واحد حزمة قوانين ثورية جديدة للموسم المقبل، حيث تم نقل الاعتماد الرئيسي في توليد الارتكازية إلى أرضية السيارات بما يعرف "بالتأثيرات الأرضية".

وتحتوي أرضيات السيارات على قنوات لتمرير الهواء أسفلها، حيث دفعت القوانين الجديدة بالفرق إلى التفكير بطريقة جديدة لتحقيق مكاسب أكبر.

ومع تحسن فهم الفرق للقوانين الجديدة بدأت تدرك وجود إمكانية كبيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وهذا ما أدى إلى ضرورة اعتماد إعدادات أكثر قسوة لأنظمة تعليق السيارات. لكن المخاوف الآن باتت تتمحور حول إمكانية اعتماد الفرق لحيل معينة مع حواف أكثر مرونة في الأرضية تساعدُ في تحسين الأداء.

ومثل هذه الفكرة تساعد في حجز الهواء بشكل أفضل أسفل السيارة ما يعني توليد المزيد من "التأثيرات الأرضية" لرفع مستويات الارتكازية.

وتعي "فيا" إمكانية سير بعض الفرق في هذا الطريق، لكنها أكدت حزمها الواضح بالاستجابة السريعة لأية تعديلات لا تتماشى مع القوانين.

حيث قال نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا": "فيما يتعلق بمرونة الناشر أو حواف الأرضية بحيث تنحني نحو الأسفل، فإننا متيقظون تماماً للنظر في أية انثناءات أو مرونة أكثر من اللازم أو غير متوافقة مع القوانين، وعند الضرورة سيتم إجراء اختبارات للتحقق من ذلك".

وتابع: "مع القوانين الجديدة، من الحتمي وجود نواحٍ لم يكن من الممكن التنبؤ بها لناحية المرونة، وهذا الجانب سيتعزز مع الوقت".

وأردف: "لن نتردد في ذلك. القوانين تسمح لنا بالتحقق من أي استعمال غير متوافق".

نموذج سيارة 2022 تصوير: صور موتورسبورت

وكان روس برون المدير الإداري للبطولة قد أشار في وقت سابق إلى أنه من غير المحتمل إيجاد "حلول سحرية" من قبل الفرق للتفوق بشكل كبير على المنافسين نظراً لصلابة القوانين الجديدة التي تمت دراستها بشكل مستفيض.

لكنه أشار وفي حال اكتساب أحد الفرق لأفضلية غير عادلة فمن الممكن وفقاً للتغييرات البنيوية في الهيكل الحاكم للرياضة، استبعادها لأن التصويت على القوانين لم يعد يتطلب إجماعاً كاملاً للفرق.

ومن بين النتائج التي أدت إليها القوانين الجديدة، اعتماد أنظمة تعليق أكثر قساوة وذلك لضمان بقاء السيارات قريبة من الأرض قدر الإمكان.

وهذا بدوره ما أثار تكهنات صعوبة قيادتها وتأثير ذلك على السائقين، كما كان الحال عليه في ثمانينات القرن الماضي.

لكن تومبازيس لا يبدو قلقاً من هذه الناحية، إلا أنه يرى بأن السيارات الجديدة ستكون أصعب في القيادة.

فقال: "نحن نعي بأن السيارات وبهدف تحسين الأداء ستكون قريبة للغاية من المسار. بالتالي هناك ضرورة لنظام تعليق أكثر قساوة. بالتالي فإن زوايا الانحناء الكبيرة التي رأيناها سابقاً، باتت من الماضي".

وتابع: "نريد للسائقين أن يكونوا العامل الحاسم في تحقيق النتائج ونريد للسيارات أن تكون أكثر صعوبة. قيادتها لم تكن يوماً سهلة بالتأكيد، لكنني أعتقد أنه يجب إيلاء دور أكبر لمهارة السائق".

واختتم: "ذلك وضع علينا دراسته، لكنني لا أعتقد أنه يشكل أي قلق".