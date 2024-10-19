"فيا": مسألة معدّل ارتفاع مقدّمة أرضيّة ريد بُل أُغلقت الآن

قالت "فيا" أنّ مسألة معدّل ارتفاع مقدّمة سيارة ريد بُل أغلقت الآن برأيها، حيث استبعدت إجراء أيّ تحقيق أوسع.

وكانت الهيئة الحاكمة قد أقدمت على إضافة أختام على سيارة ريد بُل في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى لضمان عدم تفعيل نظام رفع وخفض مقدّمة أرضيّة "آربي20" خارج نطاق القوانين.

وجاء ذلك على إثر شكوكٍ من الفرق المنافسة بأنّ ريد بُل كانت تعدّل ارتفاع مقدّمة أرضيّتها في ظروف خطّ الحظائر المغلق، وهو أمرٌ غير قانوني.

لكن بعد إجراء فحصٍ معمّقٍ لنظام ريد بُل على مدار عطلة نهاية أسبوع أوستن، قالت فيا أنّها راضية عن وجود تدابير كافية تحول دون حدوث أيّ خرقٍ للقوانين.

وفي حين أنّ الهيئة الحاكمة اعترفت بأنّه من المستحيل التأكّد من عدم استخدام ريد بُل لهذا النظام بشكلٍ غير قانوني في السابق، فإنّها لا تعتقد بأنّه من العملي التعمّق في المسألة أكثر.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سباقات المقعد الأحادي في "فيا": "هل يُمكنني القول بشكلٍ قاطعٍ بالكامل إن كانت هناك أيّة خروقات؟ كلّا. هل يُمكنني القول أنّ المسألة قد أُغلقت؟ أجل، بالتأكيد".

نيكولاس تومبازيس، فيا الصورة من قبل: مارك ساتون

وفي حين أنّ مكلارين دعت "فيا" للتحقيق أكثر في ما إذا كانت ريد بُل قد استخدمت النظام في السابق، قال تومبازيس أنّه لا توجد طريقة واقعيّة لإيجاد أجوبة على ما حدث في السابق. ولا ترى الهيئة الحاكمة أيّ سببٍ لإطلاق المزيد من التحقيقات فقط بناءً على بعض شكوك المنافسين.

وقال: "العودة إلى الماضي لإثبات ما حدث أمرٌ غاية في الصعوبة، ولا نعتقد بأنّ لدينا القدرة على التحقيق في ما حدث في عامين".

وأكمل: "عادة عندما نقرّر التعمّق في مسألة، والمرور بالمراقبين والمحكمة أو أيٍ كان، فإنّه تكون لدينا علامات معقولة، وليست مسألة مبنيّة على بعض التكهّنات".

وأردف: "وكون النظام ليس بغير القانوني في حدّ ذاته، فإنّنا نعتقد بأنّ التحرّك السليم يكون بالقول: حسنًا، هناك حاجة للقيام بأشياء معيّنة من أجل ضمان عدم وجود أيّة مخاوف. لكن علينا كذلك وضع خطٍ زمني والقول بأنّنا غير قادرين على الدخول في تفاصيل أشياء معيّنة".

كما قال تومبازيس أنّه من غير الواقعي التفكير في تحليل مقاطع فيديو كاميرات المراقبة في المرآب من كلّ عطلة نهاية أسبوع والاعتقاد بأنّ ذلك سيُوفّر أدلّة على تعديل الفريق للنظام.