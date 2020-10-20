فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا

المشاركات
التعليقات
فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا

قال مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن مرض لانس سترول قبيل جائزة إيفل الكبرى لا يعني وجود ثغرات في بروتوكولات كورونا التي تتبعها البطولة.

اضطر سائق ريسينغ بوينت لعدم المشاركة في جولة نوربورغرينغ بعد وعكة صحية أصابته، حيث قاد نيكو هلكنبرغ بديلاً عنه في التصفيات والسباق.

وأوضح أوتمار زافناور مدير الفريق أن سترول لم يكن يشعر أنه بصحة جيدة منذ جائزة روسيا الكبرى قبل أسبوعين، لكنه خضع مراراً وتكراراً لاختبارات كورونا بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض، وكانت نتائجه سلبية على الدوام.

وخضع سترول لاختبار كورونا يوم الثلاثاء قبل جائزة إيفل الكبرى، ما كان يعني أنه بوسعه دخول البادوك يومي الخميس والجمعة قبل إعلان عدم مشاركته.

وأدى ذلك إلى بعض التساؤلات حيال نجاعة بروتوكولات كورونا التي تعتمدها البطولة والتي تنص على إجراء اختبارات كل خمسة أيام - الفترة التي يحتاجها المرض قبل بدء ظهور الأعراض.

اقرأ أيضاً:

لكن ماسي شدد على أن الخضوع لاختبارات إضافية حال ظهور الأعراض يعتمد بشكل كامل على السائقين، وأنه لم يتمّ إرسال أي تقرير إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال سترول، ما عدا النتائج السلبية للاختبارات الاعتيادية.

حيث قال: "كلا، لا نشعر أن هناك أية ثغرات في البروتوكولات".

وأكمل: "القوانين مع لانس أو أي شخص غيره من البطولة حيال هذا الأمر، تنصّ على إكمال الاختبارات قبل الدخول إلى البادوك، ومن ثم مواصلة الاختبارات بدءاً من تلك النقطة".

وتابع: "بناء على نتائج يوم الثلاثاء، كان اختباره التالي مجدولاً لصباح السبت تماشياً مع بروتوكولات كورونا. المسألة بهذه البساطة".

واسترسل: "لم يتمّ إخطار ’فيا’ بأيّ أمور إضافية - من قبل السائق أو ريسينغ بوينت - لذا ليس هناك ما نضيفه حيال وجهة نظرنا الحالية من المسألة".

اقرأ أيضاً:

وبات سترول ثاني سائق يتغيب عن سباقٍ بسبب المرض هذا الموسم، بعد أن تغيب زميله سيرجيو بيريز عن سباقي سيلفرستون عقب إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن موظفين من فريق مرسيدس أصيبا بالفيروس كذلك في جولة نوربورغرينغ، ما دفع بالسهام الفضية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية بشكل أكبر وبما يتوافق مع بروتوكولات كورونا.

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

المقال السابق

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لانس سترول
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

تحليل: مقارنةٌ بين شوماخر وهاميلتون من قبل الأشخاص الذين عملوا معهما
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

تحليل: مقارنةٌ بين شوماخر وهاميلتون من قبل الأشخاص الذين عملوا معهما

أحدث الأخبار

فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021

سائقو الفورمولا واحد يضغطون لتعديل نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد يضغطون لتعديل نظام نقاط العقوبة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

2
فورمولا 1

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021

3
فورمولا 1

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

4
فورمولا 1

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

5
فورمولا 1

تحليل: مقارنةٌ بين شوماخر وهاميلتون من قبل الأشخاص الذين عملوا معهما

أحدث الأخبار

فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا
فورمولا 1

فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"
فورمولا 1

وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021
فورمولا 1

فيراري ستستخدم مفاتيح التطوير "لإعادة تصميم القسم الخلفيّ من سيارتها" لموسم 2021

سائقو الفورمولا واحد يضغطون لتعديل نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يضغطون لتعديل نظام نقاط العقوبة

تحليل: هل حلّ جناح ريد بُل الجديد مشاكلها الانسيابيّة؟
فورمولا 1

تحليل: هل حلّ جناح ريد بُل الجديد مشاكلها الانسيابيّة؟

أحدث ملفات الفيديو

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

ما الذي تعنيه شعارات فرق الفورمولا واحد؟ 04:01
فورمولا 1

ما الذي تعنيه شعارات فرق الفورمولا واحد؟

مقارنة بين سيارة فيراري أف2004 ومرسيدس دبليو11 05:05
فورمولا 1

مقارنة بين سيارة فيراري أف2004 ومرسيدس دبليو11

كيف أثرت الظروف الجوية الباردة على سباق نوربورغرينغ 2020؟ 06:57
فورمولا 1

كيف أثرت الظروف الجوية الباردة على سباق نوربورغرينغ 2020؟

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز 07:42
فورمولا 1

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.