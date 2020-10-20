فيا: مرض سترول لا يعني أن هناك ثغرات في بروتوكولات كورونا

اضطر سائق ريسينغ بوينت لعدم المشاركة في جولة نوربورغرينغ بعد وعكة صحية أصابته، حيث قاد نيكو هلكنبرغ بديلاً عنه في التصفيات والسباق.

وأوضح أوتمار زافناور مدير الفريق أن سترول لم يكن يشعر أنه بصحة جيدة منذ جائزة روسيا الكبرى قبل أسبوعين، لكنه خضع مراراً وتكراراً لاختبارات كورونا بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض، وكانت نتائجه سلبية على الدوام.

وخضع سترول لاختبار كورونا يوم الثلاثاء قبل جائزة إيفل الكبرى، ما كان يعني أنه بوسعه دخول البادوك يومي الخميس والجمعة قبل إعلان عدم مشاركته.

وأدى ذلك إلى بعض التساؤلات حيال نجاعة بروتوكولات كورونا التي تعتمدها البطولة والتي تنص على إجراء اختبارات كل خمسة أيام - الفترة التي يحتاجها المرض قبل بدء ظهور الأعراض.

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لكن ماسي شدد على أن الخضوع لاختبارات إضافية حال ظهور الأعراض يعتمد بشكل كامل على السائقين، وأنه لم يتمّ إرسال أي تقرير إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال سترول، ما عدا النتائج السلبية للاختبارات الاعتيادية.

حيث قال: "كلا، لا نشعر أن هناك أية ثغرات في البروتوكولات".

وأكمل: "القوانين مع لانس أو أي شخص غيره من البطولة حيال هذا الأمر، تنصّ على إكمال الاختبارات قبل الدخول إلى البادوك، ومن ثم مواصلة الاختبارات بدءاً من تلك النقطة".

وتابع: "بناء على نتائج يوم الثلاثاء، كان اختباره التالي مجدولاً لصباح السبت تماشياً مع بروتوكولات كورونا. المسألة بهذه البساطة".

واسترسل: "لم يتمّ إخطار ’فيا’ بأيّ أمور إضافية - من قبل السائق أو ريسينغ بوينت - لذا ليس هناك ما نضيفه حيال وجهة نظرنا الحالية من المسألة".

وبات سترول ثاني سائق يتغيب عن سباقٍ بسبب المرض هذا الموسم، بعد أن تغيب زميله سيرجيو بيريز عن سباقي سيلفرستون عقب إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن موظفين من فريق مرسيدس أصيبا بالفيروس كذلك في جولة نوربورغرينغ، ما دفع بالسهام الفضية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية بشكل أكبر وبما يتوافق مع بروتوكولات كورونا.