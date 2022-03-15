"فيا" متفاجئة من تنوّع تصاميم جوانب سيارات الفورمولا واحد

ستبدأ الفورمولا واحد حقبتها الجديدة نهاية هذا الأسبوع من بوابة جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة.

وتمّ تكريس الكثير من الجهود من قبل واضعي القوانين في الفورمولا واحد لخفض الحريّة التقنيّة المتاحة للفرق، وذلك في محاولة للدفع نحو منافسة أكثر تقاربًا مع الحفاظ على هدف تسهيل قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض وتعزيز المعارك على المسار.

وكانت هناك بعض المخاوف من أنّ ذلك سيُنتج سيارات متشابهة، لكنّ الفرق والسائقين بدوا متفاجئين بشكلٍ إيجابي بمدى التنوّع خلال أحداث الإطلاق والتجارب الشتويّة.

وكان تصميم الجانب أحد أكثر المناطق التي عرفت اختلافات كبيرة بين السيارات.

إذ جلبت مرسيدس حلًا نحيفًا للغاية في التجارب الثانية، بينما اختارت فيراري تصميمًا عريضًا يتضمّن انغماسًا في داخله.

وقال نيكولاس تومبازي المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" أنّ فريقه بقي "صارمًا حيال جوانب معيّنة من السيارات" والتي تُعتبر الأكثر حساسيّة على الصعيد الانسيابيّ لإنشاء الهواء المتّسخ.

نتيجة لذلك فإنّ مناطق أخرى من السيارة كانت أقلّ تأثيرًا، مثل الجوانب، وهو ما فتح الباب للسماح بالمزيد من التنوّع، لكنّ تومبازيس اعترف بأنّه لم يتوقّع رؤية هكذا اختلافات.

وقال اليوناني: "قمنا بمنح حريّة أكبر على صعيد تصميم الجانب بالمقارنة مع بعض المناطق الأخرى".

وأضاف: "كان بوسعنا صياغة قوانين الجانب لتجعل التصاميم متطابقة لو أردنا ذلك. لم نفعل ذلك لأنّنا شعرنا بأنّ تلك فرصة. لذا من ذلك المنظور فإنّ ما حدث مع تصاميم الجوانب لم يكن عشوائيًا".

وأردف: "لو سألتموني إن كنت أتوقّع هكذا تنوّعٍ في الحلول، فكلّا، تجاوز ذلك ما تخيّلته".

وكانت مرسيدس قد لفتت الأنظار بشكلٍ كامل في التجارب الثانية في البحرين عندما شرعت في اختبار تصميمها الراديكالي، وهو ما أدّى إلى طرح بعض الأسئلة حيال امتثاله لروح القوانين.

لكنّ تومبازيس قال أنّ شعار "فيا" لحماية روح القوانين يتمحور حول القدرة "على الاستجابة بسهولة أكبر لتصحيح القوانين" و"ليس القول بأنّ سيارة ما غير قانونيّة".

وقال: "لا أعتقد بأنّ الفرق صمّمت سياراتها بطريقة معيّنة فقط لأنّها تُحبّنا".

وأضاف: "قاموا بتصنيع ما يعتقدون أنّه الأسرع والتأويل الأفضل. عملوا بجهدٍ على القوانين مثلما تتوقّعون منهم ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ القوانين صيغت بشكلٍ معقولٍ في المجمل. بعض الجوانب لم تكن مثاليّة، وسيتمّ تعديلها للمستقبل".

واختتم بالقول: "لا يزال علينا اتّباع الحوكمة والتصويت وكلّ تلك الأمور. لا نخلق الأمور من العدم ونقول هذه هي القوانين الجديدة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت