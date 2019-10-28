فيا: ليس من الممكن الجزم بتسريح مكلارين لسيارة نوريس بشكل غير آمن في المكسيك

اضطرّ لاندو نوريس لإيقاف سيارته مكلارين "ام سي ال34" عند مخرج خط الحظائر خلال السباق بعد إجراء وقفة الصيانة، إذ بدا بأنّ الإطار الأمامي الأيسر الجديد غير مثبّت بشكل جيّد.

وتمّ دفع سيارة البريطاني نحو مرآب مكلارين من جديد وتمّت معالجة المشكلة، لكنّ سباقه لم ينتهِ في تلك المرحلة، وإن كان قد انحسب في نهاية المطاف.

وكانت مكلارين قيد التحقيق مباشرة عقب وقفة الصيانة، لكنّها أفلتت من العقوبة، إذ أنّ خرق قانون تسريح السيارة من خط الحظائر عبر خروجها إلى الحلبة بإطار غير مثبّت بشكل جيّد عادة ما يقود إلى عقوبة مالية، إذ أنّ الفريق المتمركز في ووكينغ نفسه توجّب عليه دفع غرامة مالية قدرها 5000 يورو مؤخّرًا في جائزة إيطاليا الكبرى عندما انسحب كارلوس ساينز بسبب وقفة صيانة فاشلة كذلك.

وضمن تقييمهم للحالة الأخيرة، صرّح مراقبو فيا في بيانٍ لهم جاء فيه: "أقرّ ممثّل الفريق بأنّ الميكانيكي المسؤول عن الإطار الأمامي الأيسر لم يكن متأكّدًا ممّا إذا كان الإطار مؤمّنًا بشكل جيّد، وعليه قرر الفريق إيقاف السيارة احتياطيًا".

وأضاف: "بعد مراجعة الدلائل المتمثّلة في مقاطع الفيديو، لم يتمكّن الموفد التقني لفيا من تأكيد ما إذا كانت السيارة ضمن حالة غير آمنة بعد تسريحها من وقفة الصيانة. وقد وضع المراقبون ذلك في الحسبان أنّه ومع الدلائل المتاحة ليس من الممكن الجزم بأنّ السيارة تمّ تسريحها بشكل غير آمن".

من جهته، قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ توقّف نوريس كان بسبب "مشكلة مختلفة" عن وضع ساينز في مونزا.

"واجهنا مشكلة مع برغي الإطار بالتوجّه لأحد المنعطفات، وتلك كانت المشكلة. لقد تحسّنا بالمقارنة مع مونزا فيما يتعلّق بردود الفعل، إذ تمكّنا من إيقاف السيارة داخل خط الحظائر وسحبها، لكن بالطبّع من الأفضل عدم التواجد في ذلك السيناريو" قال سيدل.

وأكمل: "تحدث وقفات الصيانة في غضون 2.5 ثانية إذ تحاول اختبار حدودك القُصوى، لكنّ هذه الأمور تحدث بسرعة كبيرة، ولا سيّما عندما تواجه إحدى المشاكل، إذ يكون ذلك حظًا عاثرًا. لكنّنا ما نزال بحاجة للتعلّم مما حدث ورؤية ما يُمكننا القيام به في الجانب التقني وجانب العمليات".