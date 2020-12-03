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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

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"فيا" لن تُخفّف قوانين الإعاقة لمسار البحرين القصير

قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّه لن يتمّ تخفيف القوانين المتعلّقة بإعاقة السائقين لبعضهم خلال تصفيات جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالرغم من أنّ المسار القصير سيجعل من الزحام أمرًا حتميًا.

من المتوقّع أن يبلغ زمن اللفّة 53 ثانية على المسار الخارجيّ السريع في البحرين، وسيكون السائقون قادرين على إتمام عدّة طلعات في التصفيات.

وستتواجد السيارات الـ 20 في القسم الأوّل ما يعني إمكانيّة عالية لصعوبة الحصول على لفّة نظيفة، لكنّ ماسي قال أنّه سيتواصل تطبيق القوانين بشكلٍ طبيعي.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ المقاربة تكون ليّنة في المجمل خلال التجارب الحرّة. لكن خلال التصفيات فإنّ تطبيق القانون سيكون قياسيًا لأيّ عمليّة إعاقة غير ضروريّة وستتمّ مراجعتها والتحقيق فيها".

وأضاف: "لذا لا أعتقد بأنّ اللفّة القصيرة ستُلغي الحاجة لعدم إعاقة أحدهم من دون ضرورة".

ولا يتوقّع ماسي أيّة عقبات على صعيد عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالرغم من زمن اللفّة القصير.

وقال حيال ذلك: "ستكون عطلة نهاية أسبوع محتدمة بالتأكيد ومليئة بالأحداث. نحن نتطلّع إلى أحد أطول الجوائز الكبرى على صعيد عدد اللفّات. ستكون لفّات سريعة متتالية".

وأضاف: "تتوقّع أنظمة المحاكاة أزمنة في فلك 53 إلى 55 ثانية. لكنّ ذلك تحدٍ جيّدٌ كذلك لإدارته، وهو مختلف. تحدّثت إلى عددٍ من الفرق وهم يعتبرون السباق مختلفًا بالكامل".

وقلّل ماسي من شأن مخاوف بعض السائقين حيال الحفف "العدائيّة" في المنعطف المزدوج، كما أكّد أنّ القسم الرابط سيشهد تطبيق بعض قيود حدود المسار نهاية هذا الأسبوع.

على جانب آخر قال ماسي أنّه لا توجد تغييرات مُخطّط لها على صعيد الحواجز الجانبيّة على إثر حادث رومان غروجان خلال جائزة البحرين الكبرى.

وقال حيال ذلك: "كلّا، لا توجد تغييرات على معدّات السلامة على الحلبة، كانت هناك تحديثات قد أُجريت قبل جائزة البحرين الكبرى على المسار الخارجيّ الذي سنستخدمه".

وتمّ تعويض الحاجز الأسمنتي الذي وضع إثر حادث غروجان من أجل استئناف السباق بحاجز معدنيّ جديد.

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