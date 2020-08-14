"فيا" لن تتخلّى عن التحديثات "المجانية" لريسينغ بوينت وألفا تاوري في 2021

ينصّ القانون على أنّ الفرق التي تستعمل حاليًا أجزاء غير مدرجة بمواصفات 2019 سيكون بمقدورها تحديثها إلى نسخة 2020 للعام المُقبل، من دون الاستعانة بأيّ من المفاتيح التي تمّ اعتمادها لتقييد عملية التطوير.

وسيكون ريسينغ بوينت وألفا تاوري الفريقين اللذين سيستفيدان من ذلك القانون، حيث أنّهما يستخدمان حاليًا مكونات بمواصفات 2019، مثل عناصر من نظام التعليق، والتي يتزودان بها من شريكتيهما، مرسيدس وريد بُل.

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في المقابل، يستخدم فريق هاس الزبون لدى فيراري أجزاء 2020 بالفعل هذا العام كفريق مصنعي، وعليه فلن يستفيد الفريق الأمريكي من ذلك القانون.

وتنصّ إضافة لاحقة على المادة 22.8.5.باء من القوانين التقنية لموسم 2021 على أنّه "في حالة استخدام المتنافس الزبون المكونات القابلة للنقل أو مكونات التزوّد المجانية بمواصفات 2019 خلال موسم 2020، لكنّه يرغب بالتحديث إلى مواصفات 2020 في موسم 2021، فإنّ ذلك التغيير سيكون مقبولًا من دون الاستعانة بأيّ من مفاتيح التطوير".

وبعدما تمّت الموافقة على القانون، راجعت بعض الفرق نفسها حياله عندما أدركوا بأنّ الفريقين المعنيين سيكون بوسعهما القيام بتغييرات كبيرة قد تساهم في تحسين أداء سياراتهم، في حين سيكون البقية مقيّدين باستخدام مفتاحي تطوير فحسب في جانب أو اثنين محددين.

مع ذلك، فإنّ محاولات فيراري، رينو وآخرين لإقناع "فيا" بالتخلّي عن ذلك القانون قد باءت بالفشل، وفق ما أكّده خطاب من بيتر باير السكرتير العام للكيان الحاكم تمّ إرساله للفرق هذا الأسبوع.

وجاء فيه بخصوص هذا الشأن: "نشير علاوة على ذلك إلى أنّ عددًا من الفرق قد طلب التخلّي عن المادة 22.8.5.باء من القوانين التقنية لموسم 2021، إلّا أنّ حذف هذه المادة في هذه المرحلة سيكون غير منصف لخطط الفرق المعنية بشكل مباشر. إذ وبينما نتفهّم مخاوف البعض فيما يتعلّق بذلك القانون، لكنّ لا يمكننا دعم ذلك المطلب، ما لم تكن هنالك بالطبّع موافقة جماعية من الفرق العشرة".

هذا ومن المرجّح أن يساهم ذلك القرار في زيادة التوتر المتواجد بالفعل داخل بادوك الفورمولا واحد على إثر قضية نسخ ريسينغ بوينت، في ظل إحباط الفرق المنافسة من المساندة التي حصل عليها الفريق المتمركز في سيلفرستون من شريكه مرسيدس.