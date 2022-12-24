"فيا": لم يكن هناك أيّ غشٍ بالأرضيّات المرنة في 2022

سيطر الجدل المتعلّق بالارتدادات على الفترة الوسطى من موسم 2022، وتأثير التوجيه التقني من "فيا" للمساعدة في حلّ المشكلة.

وإلى جانب فرض حدودٍ معيّنة للتموّجات الانسيابيّة الناتجة عن الارتدادات، ضيّقت "فيا" الاختبارات على الأرضيات المرنة في ظلّ شكوكٍ باستخدام الفرق لبعض الخدع لتشغيل سياراتها بارتفاعٍ أقلّ عن سطح المسار.

بل وصل الأمر إلى شكوكٍ حيال استخدام الفرق لألواحٍ تختفي لاحقًا، وزُعم بأنّه تمّ تصميمها بطريقة ترتفع فيها نحو السيارة عند احتكاكها بسطح المسار كي لا تتآكل. وضمن ذلك اجتيازهم لاختبارات القياس بعد السباق.

وبالحديث عن مشاكل الارتدادات، قال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" أنّه كان واثقًا من عدم وصول الفرق إلى مستوى تعمّد التحايل على القوانين.

لكنّه قال بأنّ التحرّكات التي جاءت لتضييق القوانين المتعلّقة بالأرضيّات، وتغيير طريقة قياس الألواح، جاءت بغرض غلق أيّة ثغرات يُمكن استغلالها.

وقال اليوناني عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا وصلت إليه الفرق على صعيد ألواح الأرضيّة: "من الواضح أنّ الفرق دائمًا ما تميل للعمل على حافة القوانين، ولم نعتقد بأنّ أيّ أحدٍ كان يغشّ حينها".

وأضاف: "لكن طريقة صياغة القوانين سمحت ببعض الخدع، دعونا نقل ذلك. ولم يكن ذلك من نوايانا. لهذا السبب قمنا بتوضيح القوانين عبر التوجيه التقني وأدخلنا بعض التغييرات في القوانين".

وأكمل: "هناك جانبان من القوانين يُمكننا التصرّف فيهما بشكلٍ أحادي من دون موافقة لجنة الفورمولا واحد. الأوّل متعلّقٌ بالصلابة، أي المادة 3.15، والآخر بالسلامة. منحنا ذلك القدرة الضروريّة للتصرّف ضمن ذلك الجانب".

اللوح الخشبي تصوير: جورجيو بيولا

وأخذت مسألة الارتدادات منحى سياسيًا بارزًا في ظلّ مجادلة الفرق التي تعاني من تلك الظاهرة بعدم حاجة "فيا" للتدخّل وتغيير جميع السيارات".

كما كان هناك تهديدٌ بعصيان شامل بعد تهديد "فيا" برفع حواف الأرضيّة بـ 25 ملم للعام المقبل. وتمّ التوصّل في النهاية إلى حلٍ وسطٍ عبر رفع حواف الأرضيّة بـ 15 ملم.

واعترف تومبازيس بأنّه لم يكن من السهل دائمًا التعامل مع الفرق التنافسيّة.

وقال: "عادة ما يكون الوضع أشبه بورطة، لأنّ كلّ قانون يُفيد أحدهم أكثر من الآخر في الفورمولا واحد، لأنّه يجب أن يفوز طرفٌ ويخسر آخر في النهاية".

وأضاف: "لذا مع بعض الاستثناءات مثل السلامة، التي يتّفق عليها الجميع بشكلٍ عام، فإنّ هناك صعوبة كبرى لدفع الجميع للاتفاق على أيّ شيء. أعلم ذلك لأنّني كنت على الجانب الآخر سابقًا".

وأكمل: "يكون الوضع محتدمًا للغاية لدرجة أنّهم ينسون أنّهم سبق لهم الاستفادة من بعض الأشياء في بعض المناسبات، ويتذكّرون فقط ما عُوقبو من أجله".