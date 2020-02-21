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"فيا": لا وجود لأيّة مخاطر سلامة في نظام "داس"

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"فيا": لا وجود لأيّة مخاطر سلامة في نظام "داس"
21-02-2020

قال الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" أنّه راضٍ بالكامل عن سلامة نظام "داس" الجديد الذي قدّمته مرسيدس ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بالرغم من الحركة غير المعتادة لمقود السيارة.

قدّمت مرسيدس حلّها المبتكر لتغيير زاوية توجيه الإطارَين الأماميين إذ يستخدم الفريق تصميمًا ذكيًا يُجري التعديل من خلال سحب ودفع السائق لمقوده.

وفي حين أنّ تلك الحركة أدّت إلى إشارة البعض إلى أنّ هذا التصميم قد يتسبّب في مخاطر على صعيد السلامة، عبّرت "فيا" عن رضاها التام بعدم وجود أيّة مخاطر في ما تقوم به مرسيدس.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك أيّة مخاوف على صعيد سلامة السائقين، قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ "فيا" لن تسمح مطلقًا باستخدام أيّ شيء إن كان يُمثّل أيّ خطر.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه من منظور فيا، فإنّ السلامة هي العامل الأساسيّ بالنسبة إلينا".

وأضاف: "لذا لا توجد أيّة مخاوف على صعيد سلامة هذا النظام. تأكّدوا من أنّ تلك هي الأولويّة القصوى من جانبنا".

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من ناحيته، يعتقد آلان بيرمان المدير الرياضي في رينو بأنّ الفرق لن تلجأ إلى وضع أيّ مكوّن في سياراتها لو شعرت بأنها ستُشكّل خطرًا لناحية السلامة.

وقال حيال ذلك: "لا يُمكننا التشكيك في مدى سلامته طالما أنّ السائق يُبقي يديه على المقود. كانت المشكلة في قناة "أف-داكت" أنّ الناس كانوا قلقين إزاء قيادة السائقين بيدٍ واحدة، خاصة في المنعطفات عالية السرعة".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّهم لم يُصمّموا نظامًا يشعرون أنّه غير آمن، لذا أشكّ في أنّ مسألة السلامة ستؤثّر فيه. في الحقيقة أنا متأكّدٌ من أنّ مسألة السلامة لن تُطرح".

بدوره قال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري: "لا أعتقد بأنّ أيّ فريق سيجلب شيئًا ما يعلم أنّه لن يكون آمنًا على الحلبة".

وأضاف: "لدينا مسؤوليات تجاه سائقينا في نهاية المطاف، وأنا متأكّدٌ من أنّ هذه المسألة خارج الصورة".

وبالرغم من أنّ "فيا" عبّرت عن رضاها التام على امتثال نظام "داس" للقوانين بشكلٍ كامل، فإنّ تغييرات القوانين لموسم 2021 ستعني حظر هكذا أنظمة مع نهاية العام الجاري.

وعندما سُئل عن سبب إقدام "فيا" على هكذا خطوة، رفض ماسي التوسّع في المسألة.

وقال: "أعتقد بأنّكم أذكياء للغاية في ملاحظة التغيير في قوانين 2021. سنرى ما ستبتكره الفرق ضمن تلك الحدود للقوانين التي صيغت لموسم 2021. أعتقد بأنّنا سنترك الأمر عند هذا الحدّ".

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