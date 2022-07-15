فيا: لا تهاون في القيود على الأرضيات المرنة والارتدادات في الفورمولا واحد

في أعقاب شكاوى السائقين من تبعات السلامة الناتجة عن الارتدادات المفرطة للسيارات، عمد الكيان الحاكم إلى تقديم مجموعة من الإجراءات تهدف إلى محاولة التخلّص من تلك الظاهرة.

وتخطط "فيا" لتقديم مقياس تذبذب انسيابي بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى والذي لن يُسمح للفرق بتجاوزه.

علاوة على ذلك، ومن أجل ضمان أن يُطبّق ذلك المقياس على كافة المتنافسين بشكل منصف، فإنّ "فيا" ستقدم كذلك إجراءات تجرّم الألاعيب التي يُعتقد بأن بعض الفرق قد مارستها عبر زيادة مرونة أرضياتها من أجل تعزيز الأداء.

وبينما رحّبت بعض الفرق بتدخّل "فيا" في تلك المسائل، إلّا أن آخرين كانوا مستاءين من تلك التصرفات ويرون بأن الكيام الحاكم للرياضة لا يملك الحق لتحديد كيفية ضبط الفرق لإعدادات سياراتها.

وتمت مناقشة المسألة خلال اجتماع للجنة الاستشارية التقنية للفورمولا واحد يوم أمس الخميس، حيث أوضحت "فيا" بأن موقفها في تلك المسألة ثابت ولن يتغير رغم الانتقادات.

وجاء في بيان لها: "إنها مسؤولية وحق فيا أن تتدخل في مسائل السلامة، والسبب في أن القوانين تسمح بمثل تلك الإجراءات هو تحديدًا السماح باتخاذ قرارات من دون التأثّر بالوضع التنافسي لكل فريق".

وبينما لم تكن مشكلة الارتدادات حاضرة بشكل ملحوظ في السباقات الأخيرة، لكن "فيا" تعتقد بأن ذلك كان متوقفًا بشكل أو بآخر على خصائص الحلبة، حيث أن هنالك حلبات قادمة على الروزنامة، مثل بودابست، سبا وسنغافورة والتي قد تشهد تصاعد حدّة تلك المشكلة.

كما تخشى "فيا" من أن تقدّم الفرق في سباق التطوير على سياراتها لموسم 2023 وزيادة الارتكازية المصاحبة لذلك، قد تتسبب في مشاكل أكبر العام المُقبل.

لهذا تلتزم "فيا" بخطتها ذات الحدّين في محاولة لأن تتخلص الرياضة من تلك المشكلة، إذ وبدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى سيكون مقياس التذبذب الانسيابي إلزاميًا، لكن الفرق ستكون قادرة على استخدامه من جائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل من أجل فهمه بشكل أفضل.

كما ستُلزم "فيا" الفرق بزيادة قساوة كتل الانزلاق في الألواح تحت السيارات، والتي برز بأن الفرق قد وجدت طرقًا بارعة لجعلها قابلة للحركة لتفادي تآكلها.