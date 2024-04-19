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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

"فيا" لا تزال تبحث عن أجوبة لأسباب اشتعال العشب في شنغهاي

لا تزال "فيا" تبحث عن أجوبة حوب سبب اشتعال العشب بشكلٍ غريب عند المنعطف السابع من حلبة شانغهاي ما أثّر على اليوم الافتتاحيّ من مجريات جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

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المارشالز

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

اضطرّت إدارة السباق لرفع العلم الأحمر في التجارب الحرّة صباح الجمعة من أجل إطفاء النار التي اشتعلت في العشب على الجهة الداخليّة من المنعطف.

وعاد ذات القسم للاشتعال خلال الجزء الأوّل من التصفيات، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر مجدّدًا.

وزار مندوبو "فيا" تلك المنطقة قبل التصفيات لمحاولة فهم سبب اشتعال العشب في المقام الأوّل، وأشار التحليل الأولي لتسجيلات كاميرات المراقبة إلى أنّ الشرر المتناثر من سيارات الفورمولا 1 بلغ العشب، ما تسبّب في نشوب الحريق.

لكنّ ذلك قدّم شرحًا جزئيًا فقط لما حدث، كون حجم النيران كان أكبر من المتوقّع من العشب، خاصة بعد تهاطل الأمطار بشكلٍ غزيرٍ يوم الأربعاء ما ترك أغلب الأرضيّة مبلّلًا.

وطفت على السطح العديد من الفرضيّات، وكان من بينها أنّه بالنظر إلى أنّ حلبة شنغهاي مبنيّة على مستنقعٍ سابق، فإنّ غاز الميثان قد يكون قد تسرّب عبر الأرض، ليشتعل عند توافر الشرر.

أمّا فرضيّة أخرى فقد أشارت إلى أنّ العشب قد تمّت معالجته كيميائيًا لتعزيز مظهره، وقد يكون ذلك سبب المشكلة.

لكنّ الفحص الأولي لـ "فيا" يوم الجمعة لم يكشف الكثير حول الوضع، ويُتفهّم بأنّه لم تكن هناك روائح غير معتادة أو أدلّة على وجود أيّ شيء غير متوقّع في تلك المنطقة.

ومع اشتعال النار مجدّدًا في التصفيات، فإنّ "فيا" تُخطّط لإجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة في المساء من أجل الوقوف على سبب ما حدث.

ومن الواضح أنّ "فيا" تحرص على تفادي اشتعال أيّة نيران تتسبّب في إيقاف حصص السبت، أو حتّى الحاجة إلى تدخّل سيارة الأمان.

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