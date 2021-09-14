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"فيا" لا ترى حاجة لتغيير الحفف الجانبيّة في مونزا

لا يعتقد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ حفف "النقانق" في المنعطف المزدوج الأوّل في مونزا تتطلّب أيّ تغيير على خلفيّة حادث لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.

"فيا" لا ترى حاجة لتغيير الحفف الجانبيّة في مونزا

جمعت حادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في منتصف سباق الأحد، حيث لم تبق لدى فيرشتابن مساحة لتجاوز هاميلتون في المنعطف المزدوج الأوّل وعبر على حفف "النقانق".

وتسبّب ذلك في دفع سيارة ريد بُل في الهواء لتقع فوق سيارة هاميلتون، حيث لمس إطارها الخلفيّ الأيمن خوذة سائق مرسيدس.

وفي حين أشاد هاميلتون بالطوق لإنقاذه حياته ومنع تعرّضه لإصابة خطيرة، طُرحت العديد من الأسئلة حيال موقع حفف النقانق في مونزا والحاجة لمراجعتها.

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وفي حين أنّ تلك الحفف تؤدّي الغرض منها عبر ردع السائقين عن اختصار المنعطف، إلّا أنّها تعمل كمنصّة إطلاق أحيانًا في حال وقوع حوادث.

لكنّ ماسي يعتقد بأنّ حفف المنعطف المزدوج الأوّل تعمل وفق الغرض منها، وأنّ الأمر يعود إلى السائق لاتّخاذ القرار بشأن الالتزام بالتجاوز والمجازفة بالعبور عليها والاندفاع في الهواء، أو الانسحاب من المحاولة والعبور حول منطقة الخروج الآمن.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّ حفف النقانق تعمل بشكلٍ جيّد في ذلك المنعطف. كان ذلك قرار السائق. يُمكنك العبور على الحفف أو الاتّجاه إلى يسارها، وهو ما شاهدنا الكثير من السائقين يفعلونه على مدار عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "يختار العديد منهم في حالات مشابهة التوجّه إلى اليسار عبر المطبّات الصغيرة والعودة إلى المسار إثر ذلك".

واعتبر المراقبون أنّ أغلب اللوم يقع على فيرشتابن في الحادثة ووجّهوا له عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله في سباق سوتشي.

وقال ماسي أنّه بالنظر إلى انسحاب السيارتَين فقد تقرّر التحقيق في الحادثة بعد نهاية السباق.

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لولا ذلك لتلقى فيرشتابن عقوبة زمنيّة في السباق مثلما حدث مع هاميلتون عندما حصل على عقوبة 10 ثوانٍ في سباق سيلفرستون بعد حادثتهما السابقة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ أحد الأشياء المتّفق عليها بين الفرق هو أنّ عقوبة 5 أو 10 ثوانٍ تكون الأنسب".

وأكمل: "ينبني ذلك على مواصلتهما، حينها كانت لتكون عقوبة زمنيّة في السباق. لكنّهما لم يُواصلا".

وأردف: "لا يُمكنك مقارنة ما حدث مع سيلفرستون مطلقًا، لديك سيارتان خرجتا من السباق في حادثة واحدة، مقابل انسحاب سيارة واحدة من الحادثة الأخرى".

واختتم بالقول: "لم يكن بوسعهما المواصلة لتطبيق العقوبة، لذا فإنّها تُترجم إلى عقوبة على شبكة الانطلاق مثلما اتّفقنا مع جميع الفرق".

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