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"فيا" لا تخطط للتدخل في الجدل الحالي إزاء الأجنحة المرنة

ما زالت فرق الفورمولا واحد تتكلم حيال مسألة وتكتيكات استعمال الأجنحة المرنة في سياراتها، لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ليست لديه مخاوف إزاء ما يجري. 

جورج راسل، مرسيدس

George Russell, Mercedes F1 W15

الصورة من قبل: Glenn Dunbar / Motorsport Images

لا ترى "فيا" ضرورة للتدخل في جدل الأجنحة المرنة، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، رغم أن الفرق تكلمت علانية حول ضرورة استعمال الحدّ الأقصى مما تسمح به القوانين في هذا الصدد كي ترفع مستوياتها التنافسية.

فتح تصميم جانح مرسيدس المحدّث الباب على موضوع الأجنحة المرنة أو القابلة للانثناء بدرجات معينة - والتي تساعد في تحسين مستويات التوازن - على ما يمكن أو ما يمكن للفرق القيام به.

وازدادت التكهنات كذلك بأن بعض الفرق قد قدمت شكاوي حيال تكتيكات تستعملها فرق أخرى مثل مكلارين وريد بُل.

لكن ورغم أن الأجنحة تنثني بشكل واضح ضمن مقاطع الإعادة، لكن يبدو أن "فيا" مرتاحة إزاء التصاميم التي اعتمدتها الفرق في هذا الجانب.

وذلك يعني أن اختبارات مرونة الأجنحة المطلوبة من قبل "فيا"، ستبقى كما هي. حيث تعتقد الهيئة الحاكمة للرياضة أنها تقوم بالعمل المطلوب لمنع الفرق من استعمال أجنحة أكثر مرونة مما يجب.

من جهته، عبّر جوك كلير مهندس الأداء لدى فيراري بصراحة حول فوائد الأجنحة المرنة وضرورتها كعنصر أساسي في التصميم، لتحسين تأدية السيارة.

فقال: "ليس هناك شكّ بأنك بحاجة لها كي تصبح سريعاً. مهما كانت المساحة المتاحة ضمن القوانين، فيجب استغلالها بالكامل".

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ورغم أن المسألة بدأت فيما يتعلق بما قامت به مرسيدس، لكن توتو وولف مدير الفريق يرى أن الجميع يضغط للحدود القصوى بهذا الاتجاه.

فقال: "الجانح الأمامي يلعب دوراً كبيراً. المرونة الانسيابية تلعب دوراً كبيراً، وكذلك الأرضيات. أعتقد أن الأمر مزيج من الاثنين".

وتابع: "مهما كان انثناء الجانح الأمامي كبيراً، إن لم تتناسب مع بقية السيارة، فلا جدوى منه. أعتقد أن الجميع يحاول الضغط للحدود القصوى ضمن القوانين في هذه المسألة".

ورغم التكهنات بأن ريد بُل قدمت شكوى إلى "فيا"، لكن هيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية في رياضة السيارات، نفى ذلك.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم نقدم شكوى. بل نحن فقط لاحظنا الأمر. إن كانت السيارة سريعة جداً على المقاطع المستقيمة، حينها يمكن أن ترى من أين يأتي الأداء. لكن تم فحصها وكانت مطابقة، بالتالي لا بأس".

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