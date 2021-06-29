تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا التالي / إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين

كان مراقبو السباق لدى "فيا" ليُحققوا في حادثة انزلاق سيارة فالتيري بوتاس في خط الحظائر خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى حتى من دون شكوى مكلارين العلنية، وذلك وفقًا لما أوضحه مدير السباقات مايكل ماسي.

"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين

انزلقت سيارة بوتاس في أثناء خروجه من منطقة صيانة فريقه على حلبة ريد بُل رينغ يوم الجمعة الماضي، بينما كان يحاول الابتعاد على الغيار الثاني لتقليل التفاف الإطارات حول نفسها.

وقد تفادى بوتاس الاصطدام بأي شيء أو شخص، كما سارع ميكانيكيو مكلارين القريبون لمساعدته على الاستدارة ليعود إلى الحلبة.

اقرأ أيضاً:

لكنّ بول جايمس المدير الرياضي لدى مكلارين سارع هو الآخر ليتذمّر حيال ما حدث على اللاسلكي العام إلى مراقبي السباق، مُخبرًا ماسي أن ما حدث كان "سخيفًا تمامًا".

وردّ عليه ماسي بأنه يتّفق معه وسينظر في المسألة، ليحقق المراقبون في الحادثة وينتهي الأمر بتلقّي بوتاس عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر "قيادته الخطيرة".

ووصف بوتاس وتوتو وولف مدير فريق المرسيدس العقوبة لاحقًا "بالقاسية"، حيث أبدى الأخير استياءه من تذمّر الفرق المنافسة وكأنها "نهاية العالم" إثر تلك الحادثة.

وأوضح ماسي أنّ لا فريق آخر تذمّر حيال تلك الحادثة بخلاف مكلارين، لكنّه شدّد في المقابل على أنه كان ليُحيل تلك الحادثة إلى المراقبين حتى إذا لم يتذمّر أحدهم حيالها.

فقال: "لأكون منصفًا، فإنّه عند وقوع حوادث كهذه، نتوجه مباشرة إلى الشاشة ونفعّل وضع "تحت التحقيق"، أو "تمت ملاحظتها"، أو أيًا كان، وذلك لإعلام الجميع في خط الحظائر بما يحدث".

وأضاف: "لكن لأكون عادلًا فيما يخص تلك الحادثة، فحتى إذا لم تصرّح مكلارين بأيّ شيء، كنت لأطلب من المراقبين التحقيق في الحادثة على أيّة حال".

اقرأ أيضاً:

وقد تسببت تلك العقوبة في تراجع بوتاس إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق، لكن سائق مرسيدس تمكن من التقدم ليُكمل السباق ثالثًا.

جديرٌ بالذكر أن بثّ رسائل اللاسلكي بين الفرق وماسي هو عامل جديد أتاحته الفورمولا واحد للبث العالمي منذ جائزة إسبانيا الكبرى بداية الشهر الماضي.

لكن ماسي نفى أن يكون المراقبون قد تأثروا برسالة مكلارين عبر اللاسلكي، حيث كشف أنهم لم يكونوا على علم بها في حينها.

فقال: "المراقبون لا يستمعون في الواقع إلى تلك الرسائل بيني وبين الفرق. كما لا يستمعون إلى التعليق على السباقات كذلك، لذا فإنهم لا يكونون على علم بذلك الجانب من الأمور بأيّة طريقة".

المشاركات
التعليقات
غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

المقال السابق

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

المقال التالي

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

1 س
2
فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

2 س
3
فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

23 س
4
فورمولا 1

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

5 س
5
موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

أحدث الأخبار
فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

1 س
تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

2 س
إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

2 س
"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين
فورمولا 1

"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

أحدث الأخبار

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.