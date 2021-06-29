"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين

انزلقت سيارة بوتاس في أثناء خروجه من منطقة صيانة فريقه على حلبة ريد بُل رينغ يوم الجمعة الماضي، بينما كان يحاول الابتعاد على الغيار الثاني لتقليل التفاف الإطارات حول نفسها.

وقد تفادى بوتاس الاصطدام بأي شيء أو شخص، كما سارع ميكانيكيو مكلارين القريبون لمساعدته على الاستدارة ليعود إلى الحلبة.

لكنّ بول جايمس المدير الرياضي لدى مكلارين سارع هو الآخر ليتذمّر حيال ما حدث على اللاسلكي العام إلى مراقبي السباق، مُخبرًا ماسي أن ما حدث كان "سخيفًا تمامًا".

وردّ عليه ماسي بأنه يتّفق معه وسينظر في المسألة، ليحقق المراقبون في الحادثة وينتهي الأمر بتلقّي بوتاس عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر "قيادته الخطيرة".

ووصف بوتاس وتوتو وولف مدير فريق المرسيدس العقوبة لاحقًا "بالقاسية"، حيث أبدى الأخير استياءه من تذمّر الفرق المنافسة وكأنها "نهاية العالم" إثر تلك الحادثة.

وأوضح ماسي أنّ لا فريق آخر تذمّر حيال تلك الحادثة بخلاف مكلارين، لكنّه شدّد في المقابل على أنه كان ليُحيل تلك الحادثة إلى المراقبين حتى إذا لم يتذمّر أحدهم حيالها.

فقال: "لأكون منصفًا، فإنّه عند وقوع حوادث كهذه، نتوجه مباشرة إلى الشاشة ونفعّل وضع "تحت التحقيق"، أو "تمت ملاحظتها"، أو أيًا كان، وذلك لإعلام الجميع في خط الحظائر بما يحدث".

وأضاف: "لكن لأكون عادلًا فيما يخص تلك الحادثة، فحتى إذا لم تصرّح مكلارين بأيّ شيء، كنت لأطلب من المراقبين التحقيق في الحادثة على أيّة حال".

وقد تسببت تلك العقوبة في تراجع بوتاس إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق، لكن سائق مرسيدس تمكن من التقدم ليُكمل السباق ثالثًا.

جديرٌ بالذكر أن بثّ رسائل اللاسلكي بين الفرق وماسي هو عامل جديد أتاحته الفورمولا واحد للبث العالمي منذ جائزة إسبانيا الكبرى بداية الشهر الماضي.

لكن ماسي نفى أن يكون المراقبون قد تأثروا برسالة مكلارين عبر اللاسلكي، حيث كشف أنهم لم يكونوا على علم بها في حينها.

فقال: "المراقبون لا يستمعون في الواقع إلى تلك الرسائل بيني وبين الفرق. كما لا يستمعون إلى التعليق على السباقات كذلك، لذا فإنهم لا يكونون على علم بذلك الجانب من الأمور بأيّة طريقة".