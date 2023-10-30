"فيا" كانت تخطط لفحص سيارتي هاميلتون ولوكلير فقط في أوستن
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنه كان يخطط في البداية لفحص القطعة الخشبية أسفل سيارتي لويس هاميلتون وشارل لوكلير فقط، قبل أن تتصاعد "المخاوف" ويتم فحص سيارات إضافية.
تم شطب نتيجتي هاميلتون ولوكلير من سباق أوستن بعد الفحص الفني، حيث وُجد بأن القطعة الخشبية أسفل السيارة لا تتطابق مع القوانين المرعية فيما يتعلق بمعدل التآكل.
وبينما لم يتم الاعتراض على هذا الحُكم، لكن حصل نوع من الجدل فيما كان يتوجب فحص السيارات البقية أم لا.
وأشار هاميلتون قبيل جائزة المكسيك إلى أن مصادر مطلعة أخبرته بأن "الكثير" من السيارات كانت غير قانونية، لكن لم يتم فحصها.
وظهر المزيد من التفاصيل الآن، حيث كشف تيم غوس المدير التقني لدى "فيا" بأن النية كانت في البداية بفحص سيارتي هاميلتون ولوكلير فقط.
والقرار وراء ذلك مردّه إلى أن "فيا" تتطلع على بيانات الأداء التي أشارت إلى أن هاتين السيارتين كانتا ترتطمان بالمسار كثيراً، ما يعني بأن هناك احتمالاً لتآكل تلك القطعة.
وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي" شرح غوس كيفية اتخاذ القرار، ومن ثم توسيعه ليشمل سيارات إضافية، وسط مخاوف من أن الظروف قد تتسبب بإشعال مشكلة أكبر.
فقال: "قمنا باختيار سيارتين بعد السباق للفحص الفني".
وأكمل: "الفحوصات تستغرق وقتاً، وجدنا أنهما غير مطابقتان، وذلك تسبب ببعض القلق".
وأضاف: "أردنا القيام بمحاولة فهم سبب المشكلة، إن كان بسبب عوامل خارجية من السباق أم تتعلق بالسيارتين".
وأردف: "لذا، قررنا اختيار سيارتين من فريقين آخرين، مع ماكس فيرستابن ولاندو نوريس".
واسترسل: "بعد التحقق من السيارتين، وجدنا أنهما مطابقتان".
وبينما توقفت "فيا" عند هذا الحد في الفحوصات، لكن نسبة 50 بالمئة كفشل في مطابقة القوانين (سيارتان من أصل 4 تم فحصها)، قد تشير إلى أنه كان يجب إكمال فحص جميع السيارات.
وشرح غوس بأن مثل هذا الأمر غير ممكن، مشيراً إلى المواعيد الزمنية والتعقيدات الناتجة عن ذلك.
فقال: "المسألة لا تتعلق بالالتزام بالقوانين أو مجرد أخذ القياسات".
وأكمل: "علينا فكّ جزء من السيارة. التحقق منه كذلك يستغرق نصف ساعة تقريباً".
وأردف: "لو كان لدينا فريقان يجريان هذه الفحوصات على جميع السيارات، حينها تنتظرنا 5 ساعات من العمل لإنهائها جميعاً، ومن ثم علينا تقديم النتائج للحكام".
وتابع: "ربما حينها كانت نتائج السباق لتتأخر 6 - 7 - 8 ساعات. لا أعتقد أن هذا أمر مقبول في الرياضة".
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