"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة

تسابقت الفورمولا واحد على تصميم معدّل من حلبة برشلونة للمرّة الأولى نهاية الأسبوع الماضي بعد تغيير شكل المنعطف العاشر في محاولة لتحسين مستويات التجاوز وجعل المنعطف أسرع.

لكنّ السائقين واصلوا انتقاد المنعطف المزدوج 14-15 في المقطع الأخير والذي تمّ تقديمه في نسخة 2007.

وطالب العديد من السائقين بالعودة إلى المنعطف الأيمن السريع هناك مثلما كان عليه الوضع سابقًا، ما يسمح للسائقين بالتوجّه للخطّ المستقيم بسرعة عالية عوضًا عن المرور بمنعطفات بطيئة للغاية قبله.

وقال سيباستيان فيتيل قبل السباق أنّ من بين الطرق لحلّ مشكلة ضعف التجاوزات في إسبانيا "إعادة آخر منعطفين سابقَين"، وأنّه يأمل أن يحدث ذلك في المستقبل.

وقال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بعد سباق إسبانيا أنّ العودة إلى التصميم القديم في المقطع الأخير قد تمّت دراستها بالفعل من قبل الهيئة الحاكمة في ظلّ عمليّة مراجعة مستمرّة للحلبات.

لكنّه حذّر من ضرورة عدم اتّخاذ قرارات متسرّعة في هذا الشأن، ذاكرًا العديد من الجوانب التي تجب دراستها مثل السلامة.

وقال الأسترالي: "بحثنا في ذلك منذ فترة. من الواضح أنّ ذلك ليس تغييرًا يحدث بين عشيّة وضحاها، حيث يجب النظر في جميع التعقيدات الأخرى والعواقب غير المتوقّعة التي قد تحدث".

وأضاف: "مثلما هو الحال بالنسبة لجميع حلباتنا ومنعطفاتنا المختلفة، فإنّنا نعمل مع الفرق والسائقين والفورمولا واحد لضمان حصولنا على أكثر الحلبات سلامة، لكن يجب أن يكون التصميم مُساعدًا على تقديم تسابق جيّد في ذات الوقت".

وكسبت جائزة إسبانيا الكبرى سمعة على صعيد ضعف التجاوزات والأحداث على المسار في الأعوام الأخيرة، حيث عوّلت مرارًا على الخيارات الاستراتيجيّة لخلط الأوراق وخلق بعض الإثارة.

وقال البطل المحلي فرناندو ألونسو بعد السباق أنّ تغييرات المنعطف العاشر لم تُحدث فارقًا كبيرًا، لكنّه أشار إلى أنّ منطقة "دي آر اس" في المقطع الأخير يُمكن إطالتها.

وقال الإسباني: "أكّدت المشاعر التي لديّ حيال المنعطف العاشر، لم يُغيّر الكثير على صعيد فرص التجاوز".

وأضاف: "أعتقد بأنّه منعطف مشابهٌ للغاية للتصميم القديم. أعتقد بأنّ القيادة فيه ممتعة أكثر كونه أسرع ويُمكنك دخوله بسرعة أعلى. ذلك إيجابي".

وأردف: "لكن على صعيد التجاوز فلم يُغيّر الكثير. ربّما يُمكن إضافة منطقة دي آر اس أخرى بعد المنعطف المزدوج الأخير في المستقبل، لا أعلم".

واختتم بالقول: "دائمًا ما ستكون حلبة برشلونة صعبة على صعيد التجاوز".