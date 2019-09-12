"فيا" قد تستعمل نظاماً إلكترونياً لمراقبة حدود المسار في مونزا الموسم المقبل

تمّ استعمال نظام إلكتروني لمراقبة حدود المسار وعدم خروج السائقين لكسب أية أفضلية غير عادلة في منعطف "راديون" خلال جائزة بلجيكا الكبرى، حيث أثبتت تلك الطريقة نجاعتها في إجبار السائقين على الالتزام، حيث لم تحصل أية مخالفة خلال أية حصة في تلك الجولة.

وحذّر ماسي سائقي البطولة خلال الجولة التالية في مونزا من خرق حدود المسار في منعطف "بارابوليكا" وإلا فسيتم حذف أزمنة لفاتهم.

لكن في مونزا، كانت الحالات تقيّم عن طريق لقطات الفيديو أولاً، إذ تأخرت البطولة في اعتماد النظام الإلكتروني.

وخسر عدة سائقين أزمنتهم خلال التجارب، لكن سيباستيان فيتيل سائق فيراري هرب من العقوبة خلال التصفيات حيث لم يتمكن الحكام من تأكيد خروجه عن المسار من عدمه.

واقترح ماسي إمكانية استعمال نظام التوقيت الإلكتروني مستقبلاً بهدف تقديم حكم واضح حيال خروقات المسار في أماكن أساسية مثل "بارابوليكا".

فقال: "أعتقد أننا وبصراحة سنقيّم المسألة بشكل كامل للعام المقبل. في حال حصلت أية تغييرات فسننظر فيها لناحية السلامة والحلبة نفسها، سنجري كذلك عدة عمليات محاكاة ونقاشات حيال كل حلبة على حدة كذلك".

وأكمل: "لكن بالنسبة لي، من الممكن تطبيق نظام مثل الذي استعملناه في سبا، ضمن أمكنة هامة على الحلبات".

وتابع: "بهذه الطريقة ستصبح العملية تلقائية. ذلك حلّ جيد، لكننا سننظر كذلك في الحلول الأخرى".

اقرأ أيضاً: اجتماع بين ماسي والفرق في سنغافورة لبحث حلول فوضى التصفيات الأخيرة

وحين سُئِل حيال توسيع المناطق الحصوية ضمن أمكنة أخرى لمنع خروقات حدود المسار في أمكنة مثل "بارابوليكا"، أجاب ماسي: "مما فهمته، تلك هي الطريقة التي كانت مستعملة منذ فترات طويلة. لذا علينا النظر في كل شيء".

وأكمل: "هل سنعيد وضع مناطق حصوية؟ هل سنستعمل حففاً جانبية مزدوجة؟ مناطق عشبية؟ جميع هذه الحلول المختلفة واردة، وعلينا النظر فيها جميعها".

واختتم: "لذا، لن نستثني شيئاً والمسألة ليست بهذه البساطة كأن نقول ’حسناً، دعونا نحلّ المسألة’. بل هناك العديد من المتغيرات والعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار".