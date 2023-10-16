فيا: فريق أندريتي لن يبقى دون مزود محركات

حصل أندريتي على الموافقة من قبل "فيا" للانضمام إلى البطولة، لكن ما زالت هناك خطوة أخيرة تتجلى بإكمال اتفاقية مع الفورمولا واحد ومالكي الأسهم التجارية، الأمر الذي لا يبدو مضموناً بالكامل.

ويخطط أندريتي لجلب اسم كاديلاك إلى الفورمولا واحد، لكن ومع الجدول الزمني الضيق نسبياً والوقت الكبير الذي يمتد لسنوات الذي يستغرقه تصميم محرك، فإن الفريق الأمريكي سيحتاج صفقة تزويد بالمحركات خلال فترته الأولى ضمن الفورمولا واحد.

وكان من المتوقع أن يتلقى محركات رينو، لكن يبدو أن الاتفاقية المبدئية مع المصنع الفرنسي قد انتهت صلاحيتها.

وذلك يعني أن أندريتي لا يمتلك حالياً عقداً واضحاً للتزود بالمحركات.

ورغم أن القوانين الرياضية الحالية مصممة لضمان عدم بقاء أي فريق دون محركات، لكن هناك بعض الجدل إن كان يحق للفريق الجديد مثل هذا الامتياز.

لكن بن سُليّم أوضح أن أندريتي وفي حال حصل على مقعد الفريق رقم 11، فإن الخطة طويلة الأمد هي إنتاج كاديلاك/جينرال موتورز لمحركاتها الخاصة.

فقال في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "المحركات تحتاج لـ 4 أو 5 سنوات لإنتاجها".

وأكمل: "في البداية، على أندريتي الموافقة على محرك أو محركين".

ويرى بن سُليّم أن القوانين السابقة ستنطبق على أندريتي، ما يعني أنه سيحصل على محرك من المصنّع الذي يزوّد أقل عدد من الفرق الزبونة.

وهذا ينطبق على هوندا وألبين لموسم 2026، حيث تزود كل منهما فريقاً واحداً فقط.

وبينما تعتبر آودي مصنعاً مع فريقها المصنعي، لكن القوانين تُعفي المصنّع الوافد الجديد من تزويد فرق زبونة بالمحركات.

وأشار بن سُليّم إلى عدم وجود أي شكّ لديه من أن القوانين واضحة لضمان تزويد أندريتي بالمحركات.

فقال: "هكذا هي القوانين. لا أحد يقول لا للقانون. في حال رفضت الفرق، فإن لدى ’فيا’ القوة للقول ’على الأقل مصنّعان اثنان سيزوّدان الفريق وسنختار من بينهما’".

وأردف: "ذلك ليس سراً، وأنا واثق أنه إما ألبين أو هوندا، أحدهما سيقوم بالتزويد، لأن القوانين تنص على ذلك".

ورغم ذلك، هناك آراء مختلفة لا تبدو مقتنعة من أن القوانين مُصاغة بهذا الشكل بحيث تضمن تزويد الفرق الجديدة بالمحركات.

حيث أكد برونو فامين المدير المؤقت لفريق ألبين أن الوضع معقد، لكن الشركة ستتماشى تماماً مع القوانين.

وحين سُئِل إن كانت هناك شكوك، أجاب: "لن نجيب عن هذا التفصيل".

وأكمل: "هناك الكثير من القوانين. نحن نتبعها جميعها، سواء أكانت من قبل المنظمين أم المروجين".