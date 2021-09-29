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"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

لم يُبدِ مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أي قلق تجاه نيكيتا مازيبين بالرغم من انخراط سائق هاس بتصرف آخر مثير للجدل على حلبة موطنه في سوتشي.

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

رُفع العلم الأسود والأبيض في وجه مازيبين بعد تصرف غير رياضيّ قام به حيث تحرك أثناء الكبح أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

وكان مازيبين بطلاً للعديد من التصرفات المماثلة مع زميله ميك شوماخر خلال هذا الموسم، بالرغم من أن واحدة منها فقط أدت لتعرضه إلى عقوبة، حين تسبّب بحادثة في جائزة إيطاليا الكبرى.

وتلقى حينها مازيبين عقوبة خمس ثوانٍ إضافة إلى نقطة عقوبة لرخصة قيادته الخاصة.

كما تلقى كذلك خمس ثوانٍ ونقطة عقوبة لتجاهله العلم الأزرق أمام سيرجيو بيريز في البرتغال، وكذلك عقوبة التراجع ثلاثة مراكز ونقطة عقوبة لإعاقة لاندو نوريس في إسبانيا، وعشر ثوانٍ وثلاثة نقاط عقوبة لعدم احترام الأعلام الصفرا في النمسا.

وأشار ماسي بوضوح إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ينظر إلى تلك الحركة بجدية كبيرة.

فقال: "في المنعطف 12، كان التحرك متأخراً أمام يوكي الذي كان يتجاوز باستعمال ’دي ار اس’".

وتابع: "ذلك أحد الأمور التي تكلمنا عنها عدة مرات ورفعنا العلم الأبيض والأسود بسببها في السابق، إنه تصرف غير رياضي، وذلك ليس أمراً نتساهل فيه".

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لكن، وبالرغم من اللائحة الطويلة للمشاكل التي تسبب بها الروسي الناشئ، شدّد ماسي على أن ذلك ليس ناتجاً عن تصرف متعمد يتطلب تدخلاً خاصاً.

فقال: "ربما زار الحكّام عدة مرات، لكنني أعتقد أنها تجارب مرّ بها، وهناك بعض السائقين الذين مروا بتجارب مماثلة أو أكثر حتى".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك ما يثير القلق في هذا".

واسترسل: "نظرنا وحققنا في كل حادثة ضمن ظروفها. وهذا ما يقوم به الحكام كذلك، عبر النظر في الدلائل قبل وأثناء الحادثة ومن ثم تقرير العقوبة إن دعت الضرورة".

وقلل ماسي من القلق الذي عبّر عنه السائقون حيال أسلوب قيادة مازيبين.

فقال: "نحن نحكم على الحوادث حين وقوعها. أسلوب قيادة أحد السائقين مختلف؟ يمكنني القول أنه لدينا 20 أسلوب قيادة مختلف على المسار في كل جولة".

 

 
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