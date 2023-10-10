فيا: على حلبات الفورمولا واحد حلّ مشاكل حدود المسار وإلا ستخسر موقعها في الروزنامة

بعد جولة قطر التي تجلب فيها مشاكل حدود المسار وتسببت بتغيير في مواقع السائقين ونتائجهم، صرّح بن سُليّم بأن مثل هذا الوضع غير مقبول.

حيث يرى بأن التركيز على التغيير ليس من مسؤولية "فيا" لناحية سنّ القرارات بشكل أكثر فعالية لمعاقبة السائقين غير الملتزمين.

بدلاً من ذلك، أوضح بأن وجود مشاكل واضحة في حدود المسار مع حلبات مثل قطر والنمسا، يتطلب تعديلات على تلك الحلبات لمنع السائقين من الخروج عن الحدود.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما سيقوم به لحلّ فوضى حدود المسار، أجاب بن سُليّم: "لقد واجهتنا مشاكل مماثلة في النمسا، حيث تم تسجيل 1200 مخالفة هناك".

وأكمل: "لا بد من توجيه الشكر للحكام على جهودهم. لكن هل هذا حل؟ كلا".

وتابع: "الحل هو تحسين الحلبة نفسها. أعلم أن هناك معارضة لذلك، لكن الحقيقة وإن لم يقوموا بذلك، فلن يكون هناك سباق. الأمر بهذه البساطة. لا يمكننا تحمل تكرار ذلك".

وكان السائقون يستفيدون من الحفف الجانبية في قطر لمحاولة تحسين أزمنة لفاتهم ما أضرّ بالإطارات، الأمر الذي اضطر بيريللي و"فيا" لإلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة في السباق.

وأوضح بن سُليّم أن حدود المسار باتت مشكلة يجب حلّها عبر تصاميم أفضل للحفف الجانبية.

فقال: "علينا العمل على حل. أحد الحلول هو جعل تلك الحفف زلقة. لا أحد قادر على منع السائقين من الخروج عليها إلا السائقون أنفسهم".

وتابع: "يمكن التفكير بارتفاع الحفف. هل يضر بالسيارات؟ أو ربما إمكانية وضع بعض الحصى، لكن علينا توخي الحذر في مسألة الحصى تلك".

وأردف: "علينا الاحتراس من سُمكها، فلا نريد أن تعلق السيارات فيها. وكذلك مساحتها، فلا نريد الإضرار بالسيارات. المسألة تتعلق بالتوازن".

واسترسل: "أعتقد أنه وأياً كان الوضع، فعلينا إيجاد حل. علينا الإنصات للسائقين بشكل أساسي وأخذ تعليقاتهم وأفكارهم على محمل الجدّ".

واختتم: "سأقوم بهذا وبشكل عاجل لتطبيقه الموسم المقبل. لا يمكننا تحمل مواصلة هذا الوضع".