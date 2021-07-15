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"فيا": سيارات 2022 لن توفّر تسابقًا أفضل "بين عشيّة وضحاها"

أشار القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد إلى أنّه على المشجّعين عدم توقّع تقديم سيارات 2022 الجديدة لتسابق متقارب محتدمٍ "بين عشيّة وضحاها" عند استخدامها للمرّة الأولى العام المقبل.

"فيا": سيارات 2022 لن توفّر تسابقًا أفضل "بين عشيّة وضحاها"

قدّمت الفورمولا واحد حزمة قوانينها التقنيّة الجديدة للعام المقبل، كما تمّ الكشف عن نسخة بحجمٍ كامل لما ستبدو عليه سيارات 2022 قبيل جائزة بريطانيا الكبرى.

لكن بالرغم من أنّ تصميم المؤثّرات الأرضيّة جاء بهدف تعزيز العرض المقدّم على الحلبة، فإنّ نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحاديّ صلب "فيا" كان حذرًا حيال تبنّي سقف توقّعات عالٍ منذ البداية.

وقال حيال ذلك: "نتوقّع رؤية تسابق متقارب، لكن ربّما ليس من السباق الأوّل لأنّ البعض سيتوصّل إلى التصميم الأنسب للقوانين والبعض الآخر قد يُخطئ".

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وأضاف: "لكن نتوقّع قريبًا رؤية مستوى تنافسيّة متقاربًا بين السيارات، وستكون السيارات قادرة على اتّباع بعضها البعض بشكلٍ متقارب أكثر".

ومع تكريس الفورمولا واحد و"فيا" للكثير من الموارد لضمان تقديم القوانين الجديدة لسيارات أفضل، أوضح تومبازيس أنّ الهيئة الحاكمة ستتفاعل في حال اتّجهت الفرق في دروب تصميم لا تتماشى مع ما استُهدف في الأصل.

"التسابق الأفضل لن يحدث بين عشيّة وضحاها. من الواضح أنّنا سندرس التصاميم التي ستُقدّمها الفرق، وسنواصل العمل عليها لتحسينها. لكنّنا نعتقد بأنّ التسابق سيتحسّن بشكلٍ كبير مع مرور الوقت".

كما أشار تومبازيس إلى أنّ الهدف من القوانين الجديدة لن يُعزّز التجاوزات بالضرورة، لكنّه سيسمح للسيارات بالتواجد على مقربة من بعضها أكثر.

وقال في هذا الصدد: "لا يتعلّق الأمر بالتجاوزات في حدّ ذاتها، بل بمدى تقارب التسابق. لذا ستكون قادرًا على السير مباشرة خلف سيارة أخرى ومنافستها طوال السباق. ذلك ما نُحاول فعله من خلال العمل على الانسيابيّة بالأساس".

من جانبه يأمل روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد أنّ تغييرات القوانين لموسم 2022 ستُسجّل بداية فصلٍ جديد مثير من تاريخ الفورمولا واحد.

وقال البريطاني: "هذه بداية رحلة جديدة، وفلسفة وثقافة جديدتين، حيث يكون تسابق هذه السيارات حيويًا لمستقبل الفورمولا واحد".

وأضاف: "لماذا نفعل ذلك؟ لأنّنا نريد إمتاع الجماهير، ونريد جذبهم ونريد توافد مشجّعين جدد على الرياضة".

وأكمل: "هذا فصلٌ فريدٌ جديدٌ من رياضتنا. تطوّرت هذه القوانين لجعل الفورمولا واحد أعظم عرض تسابقي، ولدفع رياضتنا نحو واجهة الثقافة والترفين العالميين".

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الكشف عن تصميم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

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