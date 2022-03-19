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"فيا" ستُعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا للإشراف على القوانين

ستُعيّن "فيا" مديرًا رياضيًا جديدًا للفورمولا واحد للإشراف على القوانين على إثر أحداث جائزة أبوظبي الكبرى المثيرة للجدل نهاية الموسم الماضي.

"فيا" ستُعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا للإشراف على القوانين

نشرت "فيا" ملخّصًا تنفيذيًا اليوم السبت لما توصّل إليه تحقيقها في أحداث جولة أبوظبي الختاميّة.

وفشل مايكل ماسي مدير السباق في تطبيق مادتين من القوانين الرياضيّة، لكنّ التحقيق توصّل إلى أنّ ذلك جاء نتيجة خطأ بشري، وأنّه تصرّف بنيّة حسنة.

وتمّ الإعلان بالفعل عن خطط إعادة هيكلة عمليّات الفورمولا واحد، بما في ذلك تعيين مديرين للسباق، إدواردو فريتاس ونيلس فيتيش، اللذين سيتشاركان الدور طوال موسم 2022 بعد استبعاد ماسي.

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وسيتمتّع كلاهما بدعمٍ أكبر بعد أن اعترفت "فيا" في التقرير بأنّ مهام مدير السباق تراكمت على مرّ الأعوام. كما سيتواجد هيربي بلاش، الذي لعب دور نائب مدير السباق السابق الراحل تشارلي وايتينغ، في دورٍ استشاري، إلى جانب استخدام غرفة إدارة سباق افتراضيّة جديدة.

وأشار التقرير الآن إلى التعاقد مع مديرٍ رياضيٍ جديد للفورمولا واحد، وسيكون ذلك ضمن دورٍ تحت مظلّة "فيا"، وسيُشرف على صياغة القوانين الرياضيّة والتقنيّة. وتُصاغ القوانين بالأساس من قبل مدير السباق وفق الصيغة الحاليّة.

ولم يتمّ التعاقد مع المدير الجديد بعد، لكنّ الخطوات لفعل ذلك تمّت الموافقة عليها.

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