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"فيا" ستعتمد اختبارات جديدة لزيادة القيود على الأجنحة "المرنة"

سيعتمد الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" اختبارات جديدة لمرونة الأجنحة الخلفيّة قبيل جائزة فرنسا الكبرى في ظلّ مخاوف من أنّ بعض الفرق تستغلّ ثغرات في قوانين الفورمولا واحد وفق ما يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الكشف عنه.

"فيا" ستعتمد اختبارات جديدة لزيادة القيود على الأجنحة "المرنة"

تزايدت نقاط الاستفهام حول تصميم الجناح الخلفي لريد بُل على وجه التحديد في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي عندما أشار لويس هاميلتون إلى أنّ تصميم الحظيرة النمساويّة "مرنٌ".

وأشار ذلك إلى أنّ ريد بُل قد تكون بصدد استغلال جناحٍ أكثر مرونة يميل على الخطوط المستقيمة ليُعزّز السرعة القصوى، قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المنعطفات لتوفير أقصى ارتكازيّة.

لكنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أوضح أنّ تصميم جناح الفريق حصل عىل الضوء الأخضر من قبل "فيا" واجتاز جميع الاختبارات الحاليّة التي تُحدّد صلابة التصميم.

وقال البريطاني: "بالطبع يتمّ فحص السيارات بدقّة وهناك اختبارات سحبٍ للخلف، وهناك الكثير من الاختبارات التي على التصميم اجتيازها. فيا سعيدة بالكامل بسيارتنا وقد اجتازت بالفعل كلّ تلك الاختبارات الصارمة".

لكنّ مصادر كشفت أمسٍ الثلاثاء أنّ "فيا" راسلت جميع الفرق وأعلمتها بقلقها إزاء استغلال بعضها لتصاميم تجتاز الاختبارات الثابتة، لكنّها تميل عند تجاوزها لسرعات عالية.

وضمن مذكّرة أرسلتها "فيا"، اطّلع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على نسخة منها، أشارت "فيا" إلى علمها بالتصاميم التي تمتثل للاختبارات الحاليّة لكنّها تنحني بشكلٍ مفرط عندما تكون السيارة بصدد الحركة.

وأضافت المذكّرة: "نعتقد بأنّ هكذا تغيّر يُمكن أن يكون له تأثيرٌ كبيرٌ على الأداء الانسيابيّ للسيارة".

وكاستجابة على مخاوفها، أشارت "فيا" إلى أنّها ستستغلّ بندًا في القوانين التقنيّة للفورمولا واحد يسمح لها بتقديم اختبارات جديدة.

وتنصّ المادة 3.9.9 من القوانين التقنيّة على ما يلي: "تحتفظ فيا بحقّ تقديم المزيد من اختبارات الأحمال والمرونة على أيّ جزء من الهيكل الخارجيّ للسيارة يبدو (أو يُشتبه فيه) تحرّكه أثناء حركة السيارة على المسار".

وتُفصّل مذكّرة "فيا" سلسلة من الاختبارات الجديدة التي سيتمّ تقديمها وستركّز على خصائص الجناح التي تميل إلى الخلف على سرعة عالية. وتعمل القوانين الحاليّة على التأكّد من أنّ الهيكل الخارجي لا ينحني بأكثر من درجة واحدة أفقيًا، أو 3ملم عموديًا عند تطبيق قوى معيّنة عليه.

وبالنسبة للاختبار الجديد فإنّ "فيا" ستُركّز على سلوك الأجنحة أثناء ميلانها إلى الخلف.

وسيتضمّن الاختبار الحدّ من دوران الجناح الخلفي بدرجة واحدة حول محورٍ يكون السطح الأوسط عند تطبيق حملٍ خلفي وأفقي بـ 750نيوطن في منطقة معيّنة. وسيتمّ إجراء اختبار إضافيّ يشمل قوّة عموديّة وسفليّة بـ 1000 نيوطن، وسيسمح بدرجة واحدة فقط كذلك.

ويُؤمل أن تمنع هذه الاختبارات الفرق من محاولة دفع الحدود واعتماد تصاميم ذكيّة تتحرّك عندما تتواجد السيارة على المسار على عكس ما يحدث عندما تكون السيارة متوقّفة.

وفي ظلّ إمكانيّة حاجة بعض الفرق لتدعيم أجنحتها الخلفيّة لضمان امتثالها للاختبارات الجديدة، مُنحت الفرق فترة إضافيّة. إذ أنّ التصاميم الحاليّة ستبقى قانونيّة للسباقات المقبلة في موناكو، وباكو وتركيا، قبل أن يُشرع في تطبيق القوانين الجديدة بدءًا من 15 يونيو.

ذلك يعني أنّ أوّل سباقٍ ستُطبّق فيه سيكون سباق بول ريكار في فرنسا في 27 يونيو، لكن قد تدخل تعديلات على الروزنامة في حال إلغاء جائزة تركيا الكبرى.

وكشف هورنر في إسبانيا أنّه تحدّث إلى توتو وولف مدير فريق مرسيدس حيال المسألة.

وبحديثه حيال مزاعم هاميلتون، قال هورنر: "كنت متفاجئًا برؤية تعليقات كتلك. لكنّ توتو وولف ذكر لي تلك المسألة سابقًا. أشكّ في أنّه كان رأي لويس، أي أنّه جاء من قبل طرفٍ آخر على الأرجح".

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