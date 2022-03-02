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"فيا" ستسمح للسائقين الروس بالمشاركة لكن "تحت علم محايد"

سيُسمح للسائقين الروس بمواصلة المشاركة في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكن فقط تحت "علم ’فيا’" المُحايد.

"فيا" ستسمح للسائقين الروس بالمشاركة لكن "تحت علم محايد"

بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس رياضة السيارات العالمي يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن الإجراءات التي سيتم على أساسها التعامل مع السائقين الروس، وذلك على خلفية الاجتياح الروسي لدولة أوكرانيا.

وبينما أعلنت اللجنة العالمية الأولمبية حرمان المنافسين الروس من المشاركة، لكن "فيا" قررت عدم اتخاذ قرارات بنفس الطريقة.

وضمن بيان أصدرته "فيا"، جاء ما يلي: "الأشخاص الروس أو البيلاروسيون، سواء كانوا منافسين أم مسؤولين، لن يكون بوسعهم المشاركة ضمن الفعاليات الرياضية إلا تحت علم ’فيا’، وذلك في إشارة إلى المبادئ التي تلتزم بها ’فيا’ في السلام والحياد السياسي، حتى إشعار آخر". 

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علاوة على ذلك، لن تتم إقامة أية فعاليات رياضية في روسيا أو بيلاروسيا حتى إشعار آخر، ولن يتم السماح بتواجد أعلام البلدين أو عزف النشيد الوطني للبلدين ضمن أي حدث تنظمه "فيا".

وكانت "فيا" قد أعلنت رسمياً إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت "فيا" عدم السماح لأي فريق وطني من روسيا أو بيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات العالمية أو الإقليمية مثل تلك التي تنظمها "ألعاب موتورسبورت".

كما سيُطلب من الأعضاء الروس أو البيلاروسيين ضمن لجان "فيا" التنحي عن مراكزهم مؤقتاً.

وهذا يعني أن السائقين الروس سيتمكنون من المشاركة في الجولات، بالتالي لن يتم إرغام نيكيتا مازيبين سائق فريق هاس على الانسحاب من المشاركات، في انتظار تأكيد مستقبله مع العلامة الأمريكية قريباً.

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