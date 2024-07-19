"فيا" ستستعين بتقنيّة جديدة للتحقّق من خدع الأجنحة المرنة في الفورمولا 1 بدءًا من بلجيكا
تُعزّز "فيا" تحليلاتها لخدع الأجنحة المرنة في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك عبر اعتماد فحوصات الفيديو بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى.
تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو15
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
سيتمّ تثبيت كاميرات فيديو جديدة على مجموعة معيّنة من فرق الفورمولا 1 أثناء حصص التجارب الحرّة من جائزة بلجيكا الكبرى كجزء من تحقيقات "فيا" في خدع الأجنحة المرنة وفق ما يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الكشف عنه.
وكان الاستخدام المتصاعد للأجنحة المرنة للمساعدة على موازنة السيارات قد أصبح تحت المجهر في الأسابيع الأخيرة في ظلّ تشكيك بعض الفرق في مدى دفع منافساتها لتلك المسألة.
وكانت "فيا" راضية عن سلوك الأجنحة المرنة وامتثالها للقوانين حتّى الآن، وشعرت أنّ الاختبارات الثابتة كافية للتحكّم في مجريات الأمور.
لكن تبيّن في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّ "فيا" أعلمت الفرق بأنّه سيتمّ اتّخاذ تدابير للحصول على فهمٍ أفضل للوضع، حيث سيتمّ إجراء تحليل جديد في جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع المقبل.
وضمن توجيهٍ تقني بُعث إلى جميع المنافسين من قبل نيكولاس تومبازيس مدير سيارات المقعد الأحادي صُلب "فيا"، تمّ إشعار الفرق بجمع الهيئة الحاكمة لمقاطع فيديو مفصّلة لمتابعة سلوك بعض الأجنحة الأماميّة في التجارب الحرّة يوم الجمعة في سبا-فرانكورشان.
وقال تومبازيس أنّ "فرقًا مختارة سيتعيّن عليها تثبيت كاميرات لاسلكيّة إضافيّة على سياراتها".
وحدّدت "فيا" مناطق تلك الكاميرات وأنّها "ستُركّز على الأسطح العموديّة الداخليّة... لمتابعة نقاط الحركة الأفقيّة والدوران".
وحدّد التوجيه التقني أماكن تلك النقاط، والتي ستكون بعرض 20 ملم، وبلون موحّد وبارزٍ عن بقيّة ألوان الهيكل الخارجي.
وسيتمّ تثبيت سلسلة من النقاط في الواجهة الداخليّة للصفيحة الجانبيّة، وذلك للمساعدة على فحص دوران الجناح الأمامي.
فضلًا عن ذلك سيتمّ تثبيت نقاطٍ على حافة الرفرفات، سواءً على الجهة الداخليّة أو عند قسم الأنف، وذلك للتأكّد من مدى مرونة هذه المكوّنات.
وسيسمح جمع المعلومات للفرق لـ "فيا" بالحصول على فهمٍ أفضل حول سلوك الأجنحة الأماميّة للفرق المختارة وإن كانت هناك حاجة لإدخال تغييرات على القوانين.
ولضمان عدم تحايل الفرق على الفحوصات عبر استخدام خصائص أجنحة معيّنة عند تثبيت الكاميرات يوم الجمعة، طلبت "فيا" أن يتمّ تثبيت الكاميرات لأكثر من 50 بالمئة من اللفّات في الحصّة، ما لم تكن هناك ظروف خارقة تمنع ذلك، مثل حادثة أو انقطاعٍ مبكّرٍ للحصّة وتقصيرها.
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