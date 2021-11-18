"فيا" ستُراقب حدود المسار في خمسة منعطفات في قطر

بالنظر إلى طبيعة حلبة لوسيل، التي تتضمّن مناطق خروجٍ آمن ضخمة حول منعطفاتها السريعة إلى جانب الحفف المبسوطة في محيط الحلبة، اختارت "فيا" فرض حدودٍ للمسار في المنعطفات 4، و12، و13، و14 و16.

إذ يؤدّي المنعطف الرابع ذو الـ 90 درجة إلى المنعطف الخامس ذي التصميم المشابه، وهو ما من المتوقّع أن يدفع السائقين لاختبار حدود المنعطف من أجل فتح خطّ التسابق عند رأس المنعطف التالي.

أمّا سلسلة المنعطفات الثلاثة 12، و13 و14 السريعة اليمنى سيقتحمها السائقون كمنعطفٍ واحد، بينما سيُحاولون استكشاف حدود المسار عند الحفف الخارجيّة من المنعطف الـ 16 الأخير من أجل الحصول على أقصى تسارعٍ ممكنٍ نحو الخطّ المستقيم الرئيسي.

وبعث مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بوثيقة لجميع الفرق تشرح مراقبة صارمة عند كلّ منعطف، وأنّه عند الفشل في البقاء ضمن حدود المسار لثلاث مناسبات في أيٍ من تلك المنعطفات فسيتمّ التلويح بالعلم الأبيض والأسود في وجه السائق المعنيّ خلال السباق، على أن يتمّ نقله إلى المراقبين في حال تكرار ذلك أكثر.

أمّا أيّ زمنٍ يتمّ تحقيقه مع خرق حدود المسار في أيٍ من تلك المنعطفات خلال التجارب الحرّة والتصفيات فسيتمّ شطبه مباشرة، وفي حالة المنعطف الـ 16 فإنّ زمن اللفّة التالية سيُشطب كذلك في حال تجاوز السائق حدود المسار عند ذلك المنعطف.

ومن المتوقّع أن تتطلّب منعطفات لوسيل السريعة والمتتابعة إعدادات عالية الارتكازيّة، بالرغم من أنّ الخطّ المستقيم الطويل سيُعقّد المسألة.

وبالنظر إلى أنّ الخطّ المستقيم الرئيسي سيُوفّر منطقة "دي آر اس" الوحيدة، من المتوقّع أن تُوفّر الحزمة عالية الارتكازيّة أفضليّة كبيرة للسيارة عند تفعيل نظام "دي آر اس. ويُشار إلى أنّ نقطة التدقيق الخاصة بنظام "دي آر اس" تتواجد قبل المنعطف الـ 16.