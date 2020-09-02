فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

المشاركات
التعليقات
"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

قال مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سيحقق في حادثة انفصال إطار سيارة أنطونيو جيوفينازي "المثيرة للقلق".

انفصل إطار سيارة ألفا روميو التي يقودها جيوفينازي بعد أن انزلق ليرتطم بالحاجز خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

واتجه الإطار عائداً إلى المسار الذي كان يسلكه جورج راسل سائق ويليامز، والذي لم يجد طريقة للابتعاد سوى بالاتجاه نحو الحائط ومن ثم التعرض لحادثة.

وكانت "فيا" قد حققت من قبل في حوادث انفصال الإطارات للمرة الأولى عام 1999. ليتم بعدها تحديث المواصفات المطلوبة للإطارات في 2004، ومجدداً لعدة مرات ولأسباب مختلفة، حصلت مثل هذه الحوادث خلال السباقات.

حيث قال ماسي: "نعم، إنها مسألة مثيرة للقلق. لماذا انفصل الإطار، لست واثقاً مئة بالمئة. لكن حالما انفلت الإطار على الحلبة، بدأ فريقنا التقني مباشرة بالتحقيق في أسباب ذلك، مع أخذ عدد من الصور، حيث بات لدينا ما يكفي من الصور والفيديوهات".

وأكمل: "لذا، فإن قسم ’فيا’ التقنيّ بالتعاون مع قسم السلامة، يعملان معاً للتحقيق في المسألة".

وتابع: "أعتقد أنه من المبكر استخلاص الاستنتاجات. مع حادثة كهذه، أعتقد أنه علينا النظر إلى جميع البيانات المتوافرة، وتحليلها وترك الأشخاص المؤهلين يعملون عليها لمعرفة أسباب ما حصل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف راسل أن الحادثة "كانت مخيفة للغاية" عندما رأى الإطار في طريقه على المسار.

حيث قال: "رأيت أنطونيو في الحائط. لم تكن أمامي إلا ثانية لاتخاذ القرار في الاتجاه إلى اليمين أو اليسار. وعندما رأيت الإطار يتجه نحوي، قررت الاتجاه نحو اليسار".

وأكمل: "لقد كان من المخيف رؤية ذلك الإطار الكبير يطير في الحلبة، من دون إمكانية التكهن باتجاهه، لذا أنا ممتنّ لوجود الطوق في السيارة".

واختتم: "إن مستويات السلامة تتحسن عاماً تلو الآخر في الفورمولا واحد، ونتعلم الكثير من كل حادثة تحصل، من الواضح أننا بحاجة للتحسن أكثر في هذه الناحية".

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

المقال السابق

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
قائمة السائقين أنطونيو جيوفينازي
قائمة الفرق ألفا روميو

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: أداء فيراري "المروّع" في سبا لا يعود إلى المحرّك فقط

أحدث الأخبار

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بينوتو: حظر "ضبط الحفلة" قد يخلط الترتيب في مونزا

2
فورمولا 1

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

3
فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

4
فورمولا 1

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

57د
5
فورمولا 1

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

أحدث الأخبار

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"
فورمولا 1

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها
فورمولا 1

ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا
فورمولا 1

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء
فورمولا 1

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء

بيريللي تنفي تجاهلها لآراء السائقين حيال الإطارات
فورمولا 1

بيريللي تنفي تجاهلها لآراء السائقين حيال الإطارات

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى 02:52
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.