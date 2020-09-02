"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

انفصل إطار سيارة ألفا روميو التي يقودها جيوفينازي بعد أن انزلق ليرتطم بالحاجز خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

واتجه الإطار عائداً إلى المسار الذي كان يسلكه جورج راسل سائق ويليامز، والذي لم يجد طريقة للابتعاد سوى بالاتجاه نحو الحائط ومن ثم التعرض لحادثة.

وكانت "فيا" قد حققت من قبل في حوادث انفصال الإطارات للمرة الأولى عام 1999. ليتم بعدها تحديث المواصفات المطلوبة للإطارات في 2004، ومجدداً لعدة مرات ولأسباب مختلفة، حصلت مثل هذه الحوادث خلال السباقات.

حيث قال ماسي: "نعم، إنها مسألة مثيرة للقلق. لماذا انفصل الإطار، لست واثقاً مئة بالمئة. لكن حالما انفلت الإطار على الحلبة، بدأ فريقنا التقني مباشرة بالتحقيق في أسباب ذلك، مع أخذ عدد من الصور، حيث بات لدينا ما يكفي من الصور والفيديوهات".

وأكمل: "لذا، فإن قسم ’فيا’ التقنيّ بالتعاون مع قسم السلامة، يعملان معاً للتحقيق في المسألة".

وتابع: "أعتقد أنه من المبكر استخلاص الاستنتاجات. مع حادثة كهذه، أعتقد أنه علينا النظر إلى جميع البيانات المتوافرة، وتحليلها وترك الأشخاص المؤهلين يعملون عليها لمعرفة أسباب ما حصل".

بالمقابل، اعترف راسل أن الحادثة "كانت مخيفة للغاية" عندما رأى الإطار في طريقه على المسار.

حيث قال: "رأيت أنطونيو في الحائط. لم تكن أمامي إلا ثانية لاتخاذ القرار في الاتجاه إلى اليمين أو اليسار. وعندما رأيت الإطار يتجه نحوي، قررت الاتجاه نحو اليسار".

وأكمل: "لقد كان من المخيف رؤية ذلك الإطار الكبير يطير في الحلبة، من دون إمكانية التكهن باتجاهه، لذا أنا ممتنّ لوجود الطوق في السيارة".

واختتم: "إن مستويات السلامة تتحسن عاماً تلو الآخر في الفورمولا واحد، ونتعلم الكثير من كل حادثة تحصل، من الواضح أننا بحاجة للتحسن أكثر في هذه الناحية".