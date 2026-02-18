"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

سيختبر الاتحاد الدولي إجراء انطلاقة أطول في نهاية فترات التجارب اليومية في اختبار البحرين، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف الفرق.

ووضعت لوائح 2026 تركيزًا أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية المستعادة أثناء الكبح، مع الاستغناء عن نظام "ام.جي.يو-اتش" المستخدم بين عامي 2014 و2025. وإزالة هذا النظام تعني أن السائقين باتوا مضطرين لرفع دورات محرك V6 للاحتراق الداخلي لمدة تقارب 10 ثوانٍ لتدوير الشواحن التوربينية عند انطلاق السباق، ما دفع السائقين إلى تجربة إجراءات مطوّلة لضمان انطلاقة نظيفة من شبكة الانطلاق.

الجمعة الماضية، اقترح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إجراء تغييرات على آلية الانطلاق، بما يسمح للسائقين بوقت أطول للتموضع على الشبكة وتشغيل الشواحن التوربينية.

غير أن هذا الاقتراح لم يلقَ ترحيبًا من فيراري، إذ تفيد المعلومات بأن الفريق استفسر من الاتحاد الدولي خلال عام 2025 بشأن هذه المسألة وأُبلغ بأن الإجراءات ستبقى دون تغيير. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن فيراري صممت الشاحن التوربيني بطريقة تقلل من الوقت اللازم للوصول إلى مستوى الضغط المناسب.

وللمساعدة في تخفيف الوضع دون الالتزام بتغييرات جذرية على تسلسل الانطلاق، سيجرب الاتحاد الدولي توقيتات مختلفة في نهاية كل يوم من اختبار ما قبل الموسم في البحرين، بهدف جمع البيانات والملاحظات لاتخاذ قرار مدروس قبل سباق ملبورن. وقد نوقشت المسألة خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 صباح الأربعاء في البحرين، برئاسة مدير قسم السيارات أحادية المقعد في الاتحاد نيكولاس تومبازيس، وبحضور الرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "شهد اجتماع اللجنة مناقشات ومقترحات بناءة تركزت حول إجراء انطلاقة السباق. ونتيجة لذلك، ستُجرى تقييمات إضافية لتحديثات أنظمة السباق وإدارة السيارة خلال اختبار البحرين الحالي."

وكان ستيلا قد أطلق أيضًا تحذيرات بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب الفوارق الكبيرة في السرعة عند نفاد الطاقة من السيارات على الخطوط المستقيمة، إلا أنه تقرر عدم اتخاذ أي إجراء فوري قبل بداية الموسم والاكتفاء بجمع مزيد من الأدلة خلال عطلات نهاية الأسابيع الأولى من موسم 2026.

وأضاف الاتحاد الدولي: "تم الاتفاق على أنه لا توجد حاجة لتغييرات تنظيمية كبيرة وفورية، نظرًا لأن الأدلة والملاحظات الأولية لا تزال غير مكتملة، وأن التغيير المتسرع قد يحمل خطر زيادة عدم الاستقرار قبل السباق الأول. وستُجرى مراجعات إضافية عند توفر المزيد من البيانات".

من جهته، سعى لويس هاميلتون سائق فيراري إلى التقليل من هذه المخاوف، قائلًا: " الأمر ليس خطيرًا بالتأكيد. أعتقد أنه يجب علينا إزالة هذا الوصف عنه، لأنه مجرد إجراء مختلف".

وأكمل: "إنه ببساطة إجراء أطول مما كان عليه في الماضي. إذا أشعلتم الأضواء الخمسة الآن، فسنكون جميعًا ما زلنا واقفين عندما تنطفئ الأضواء لفترة أطول قليلًا. لكن يمكنك الانطلاق حتى دون أن يعمل التوربو بالكامل. ربما سيتدخل نظام منع التوقف عدة مرات. لذا ربما يكون نظام منع التوقف نقطة محتملة للبعض. لكن لا أعتقد أنه أمر خطير".