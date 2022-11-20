"فيا" ستبدأ بمنح الفائزين في الفورمولا واحد ميداليات بدءًا من سباق أبوظبي

سيتم منح ميدالية فيا كجزء من احتفالية منصة التتويج لتسجّل إنجاز السائق، وتضمن احتفاظه بها كتذكار شخصي لما حققه من إنجاز.

وبالرُغم من أن السائقين يحصلون على كؤووس على منصة التتويج إثر فوزهم بالسباقات، لكن العديد منها تحفظه فرقهم وفق الاتفاقات التعاقدية بينهم. وبوسع السائقين في بعض الأحيان الاحتفاظ بنسخ متطابقة يتم صنعها خصيصًا إذا ما رغبوا الاحتفاظ بالكأس لنفسهم.

ويمثل سباق أبوظبي اليوم الحدث رقم 1079 في تاريخ الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد، حيث سيتم حفر رقم الجائزة على كل ميدالية تسجيلًا لإنجاز السائق.