"فيا": خطط بورشه لدخول الفورمولا واحد لم تمت بعد

في ظلّ حرص مجموعة فولكسفاغن الأمّ على دفع علامتين من علاماتها إلى الفورمولا واحد في 2026، كانت بورشه متّجهة في البداية للدخول في شراكة مع ريد بُل، بينما تتشارك آودي مع ساوبر.

لكن بالرغم من وصول المحادثات بين بورشه وريد بُل إلى مرحلة متقدّمة، لدرجة وصلت إلى السعي للحصول على موافقة سلطات المنافسة من أجل ضمان تقدّم الصفقة، انهار كلّ شيء بعد العطلة الصيفيّة.

وكانت ريد بُل متخوّفة من أنّ استقلاليّتها، التي كانت واحدة من أبرز نقاط قوّتها المتجذّرة في الفورمولا واحد على مرّ الأعوام، ستتأثّر في حال أصبحت بورشه شريكة في الفريق.

وبحديثه على إثر انتهاء المحادثات، أوضح كريستيان هورنر مدير الفريق وجود اختلافات بارزة في المقاربة.

وجاء انهيار المحادثات بعد أسابيع قليلة من تأكيد آودي رسميًا دخولها الفورمولا واحد، وهو ما ترك بورشه بفرص ضئيلة للغاية لدخول معترك البطولة.

لكنّها أشارت الشهر الماضي إلى أنّها أبقت على الباب مفتوحًا للانضمام إلى البطولة من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويبدو أنّ بورشه واصلت البحث عن المزيد من الخيارات طوال الفترة الماضية، حيث أشارت "فيا" إلى وجود محادثات مع بعض الفرق.

وضمن مذكّرة بعثت بها الهيئة الحاكمة إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات أمسٍ الأربعاء في ما يتعلّق بقوانين محرّكات 2026، قالت "فيا": "أعلنت آودي على حلبة سبا في أغسطس الماضي عن انضمامها إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بدءًا من 2026 كمصنّع وحدات طاقة".

وأضاف: "كان هذا الإعلان تصديقًا للعمل الجاد الذي بذلته كلّ الأطراف لتطوير تلك القوانين. كما نُشير إلى أنّ بورشه لا تزال في محادثات مع فرق الفورمولا واحد".

ولم تُشر "فيا" إلى هويّة الفرق، لكنّ فريق ويليامز يُعدّ مرشّحًا بديهيًا، أو قد يكون حتّى فريقًا جديدًا مع أندريتي.