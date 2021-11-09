"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد

تتواصل أعمال تشييد الحلبة الواقعة على مشارف البحر الأحمر ومن المنتظر أن تكون حلبة الشوارع الأسرع على الإطلاق.

واعترف ماسي بأنّ هناك المزيد من الأعمال الضروريّة قبل وصول قافلة الفورمولا واحد الشهر المقبل، لكن لا يعتريه أيّ شكّ في أنّها ستكون جاهزة في الوقت المناسب.

وقال الأسترالي: "كنت هناك قبل بضعة أسابيع ومن الواضح أنّ هناك الكثير من الأمور الجارية هناك، وهناك قدرٌ كبيرٌ من العمل الجاري حاليًا. لكنّنا نحن كـ فيا ، وفورمولا واحد نحصل على تحديثات يوميّة حول الوضع، والأعمال تتقدّم بنسقٍ سريعٍ جدًا".

وأضاف: "لذا لا ننفي وجود الكثير من الأعمال لإنجازها. أعتقد بأنّ الجميع يُدرك ذلك. لكنّني واثقٌ من أنّ السباق سيُقام من دون مشاكل".

وعندما سُئل إن كان قلقًا من إمكانيّة عدم اكتمال الأعمال في الوقت المناسب، قال ماسي: "أعتقد بأنّه دائمًا ما يكون هناك بعض القلق، لكنّني واثقٌ، بعد أن كنت طرفًا في متابعة تشييد حلبة كوريا في 2020، وربّما الهند كذلك، لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ جيّد من دون مشاكل في النهاية".

وأردف: "أنا واثقٌ من أنّ الأمر ذاته سيحدث مع المملكة العربيّة السعوديّة. أعتقد بأنّ الحلبة ومختلف معدّات السلامة، وخطّ الحظائر، وإدارة السباق وكلّ المكوّنات الرئيسيّة ستكون جاهزة".

ثمّ تابع: "لذا من منظور فيا فإنّ جميع تلك المكوّنات حرجة. وبعد التباحث في التفاصيل مع تيلكي، المروّج، فليس لديّ أيّ قلقٍ من تلك الناحية. سيمتثلون لكلّ متطلّبات السلامة. أنا واثقٌ للغاية من ذلك".

وواصل شرحه بالقول: "الجميع هناك بصدد القيام بعملٍ مدهش".

ويأمل ماسي زيارة جدّة لمتابعة تطوّر الأعمال بعد جائزة البرازيل الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الأسترالي: "سأتوجّه إلى هناك على الأرجح بين البرازيل وقطر لإلقاء نظرة سريعة، لكن ربّما بعد سباق قطر مباشرة. سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّ لدينا جدولًا مزدحمًا للغاية من خلال هذه السباقات الثلاثيّة".