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"فيا": حقبة القوانين الجديدة ستُقلّص الفجوة بين الصدارة والخلف إلى النصف

يعتقد الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" أنّ قوانين الانسيابيّة المُقيّدة أكثر، إلى جانب سقف النفقات، ستُؤدّي إلى تقليص الفجوة بين المقدّمة والخلف إلى النصف بعد عامٍ واحد.

"فيا": حقبة القوانين الجديدة ستُقلّص الفجوة بين الصدارة والخلف إلى النصف

تدخل سباقات الجائزة الكبرى حقبة قواني جديدة بالكامل لهذا الموسم مع اعتماد السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة التي يُهدف منها جعل السباقات متقاربة أكثر وتقريب تأديات الفرق.

وفي حين أنّه لا يزال من المبكّر للغاية معرفة ما سيكون عليه الترتيب ومدى تباعد الفرق، عبّر القائمون على البطولة عن تفاؤلهم بأنّ حزمة القوانين – التي تتضمّن سقف النفقات ونظام إعاقة التطوير الانسيابيّ – ستؤدّي إلى منافسة متقاربة أكثر.

وفي ظلّ وجود فارق ثلاث ثوانٍ بين المقدّمة والخلف خلال موسم 2021، يعتقد نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي صلب "فيا"، فإنّ التباعد بين الفرق قد يتقلّص إلى 1.5 ثانية تقريبًا.

وقال اليوناني حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الفجوة بين الأفضل والأسوأ حاليًا حوالي ثلاث ثوانٍ، بناءً على الحلبة".

وأضاف: "آمل أنّه بعد عامٍ ربّما، فإنّ ذلك الفارق سيتقلّص إلى النصف. ذلك ما آمله، لكن سنرى".

وفي حين أنّ هناك اقتناعًا بأنّ الفجوة بين فرق الصدارة وفرق المؤخّرة قد يكون ضخمًا في بداية موسم 2022، فإنّ التوقّعات تشير إلى أنّ الفوارق ستتقلّص سريعًا حال فهم الفرق للقوانين الجديدة بشكلٍ أفضل ومعرفتها مصادر تحقيق المكاسب.

وقال تومبازيس: "من الصعب توقّع أن يكون الموسم أكثر إثارة من 2021، لأنّ تلك نقطة معياريّة عالية جدًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّه حالما يحدث بعض التقارب، فإنّ المزيد من السيارات ستكون ضمن دائرة المنافسة، وأعتقد بأنّ ذلك سيكون إيجابيًا".

وأكمل: "عندما أنظر إلى بعض البطولة السابقة، فقد قرأت مؤخّرًا أنّنا حصلنا مرّة على 11 فائزًا في عام واحد، ويُمكنك الظفر باللقب من خلال بعض الانتصارات القليلة".

وأردف: "لا أقول بأنّنا سنصل إلى تلك النقطة، لكن بالطبع أعتقد بأنّ الحصول على المزيد من التنوّع أمرٌ جيّد. كما أنّ قدرة السائقين على اتّباع بعضهم البعض على مقربة أكثر ولفترات أطول، وعدم ارتفاع حرارة إطاراتهم بشكلٍ مفرط، تجعل الوضع حماسيًا للغاية".

كما دعم فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو توقّعات تومبازيس، حيث يعتقد بأنّ فرق الوسط ستكون متقاربة للغاية.

وقال في هذا الصدد: "بالتأكيد ستتمتّع مرسيدس، وريد بُل، وحتّى فيراري، بأفضليّة كبيرة على صعيد التكنولوجيا، والموارد وكلّ تلك الأمور، لا شكّ في ذلك بالنسبة لي".

وأكمل: "لكن لو نظرت خطوة خلفهم، أي بين المركزين الرابع والتاسع، فإنّ الأداء سيكون متقاربًا للغاية".

واختتم بالقول: "ذلك يعني أنّك لو سرت في الوجهة الصحيحة، واتّخذت قرارات جيّدة، وحسّنت أداءك هنا وهناك، فبوسعك تحقيق خطوة جيّدة إلى الأمام".

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"فيا": حقبة القوانين الجديدة ستُقلّص الفجوة بين الصدارة والخلف إلى النصف

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