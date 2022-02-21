"فيا" جاهزةٌ لتكون متساهلة بعض الشيء في فحوصات الهياكل الخارجيّة المرنة

بالتوجّه إلى الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد، تعي الهيئة الحاكمة أنّ الفرق قد تُحاول استغلال الأجنحة أو الأرضيّات المرنة من أجل منح نفسها أفضليّة تنافسيّة.

إذ أنّ جعل الأجنحة تنحني إلى الأسفل على الخطوط المستقيمة قد يقلّص من الجرّ من أجل تحسين السرعة القصوى، في حين تسمح المؤثّرات الأرضيّة بتحقيق مكاسب على صعيد الارتكازيّة في حال تمكّنت الفرق من حماية الأرضيّة وختمها.

لكن في ظلّ عدم يقين "فيا" في هذه المرحلة من مدى دفع الفرق في مختلف الجوانب من القوانين، فإنّها حافظت على مقاربة منفتحة حول كيفيّة الحفاظ على الأمور تحت السيطرة من دون زيادة صعوبة اجتياز الاختبارات بشكلٍ مفرط.

وبالنظر إلى القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2022 فإنّ ذلك قد يعني أنّ الاختبارات التي كانت مجدية في الجيل السابق من السيارات قد لا تتناسب مع أحدث النماذج الآن.

لذا تمّ وضع خطّة طارئة ستسمح لـ "فيا" بالتراجع عن الاختبارات في حال تبيّن أنّها قاسية للغاية.

وللجولات الثلاث الأولى من الموسم فإنّ "فيا" سيُسمح لها بتعديل معايير اختباراتها من أجل السماح باختبارات أحمال أكثر أو أقلّ للمرونة.

وتمّ تعديل المادة 3.15 من اللوائح التقنيّة للبطولة لتنصّ على التالي: "بالنسبة للمنافسات الثلاث الأولى من بطولة 2022، تحتفظ فيا بحقّ إمّا زيادة المرونة المسموح بها أو خفض الحمل المسلّط ضمن أيّ اختبار تُحدّده المادة 3.15، فقط للتعامل مع أيّة مخاوف حول تقديم أيّ عمليّات قياس جديدة".

وتواصل: "أيّ تغيير لا يجب أن يتجاوز 20 بالمئة من القيم المضمّنة في القوانين وسيتمّ إعلام جميع الفرق بها".

وفي حين أنّها ستتحلّى بالانفتاح حول مدى تناسب الاختبارات، أوضحت "فيا" أنّها لن تتسامح مع محاولة الفرق التحايل على القوانين.

وكان نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا" قد قال الأسبوع الماضي: "في ما يتعلّق بمرونة الناشر، أو حواف الأرضيّة وانحنائها إلى الأسفل، فإنّنا سنُراقب أيّ مرونة تحدث وسنفرض، عندما يكون ذلك ضروريًا، اختبارات لخفض هكذا تأثيرات".

وأكمل: "مع هذه القوانين الجديدة فمن الحتمي أن تكون هناك بعض الجوانب التي لا يتمّ توقّعها بالشكل الصحيح على صعيد المرونة، وقد يتعيّن تحسينها مع تقدّمنا في الموسم".

واختتم بالقول: "لن نتردّد في فعل ذلك. تسمح لنا القوانين بالتدخّل في حال اكتشفنا وجود تعسّفٍ أو خروقات في بعض الجوانب".