تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا
30-01-2020

أبدى الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" استعداده لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" ضروري لحماية مجتمع رياضة السيارات، في ظلّ تصاعد التكهّنات حيال ما إذا كان تفشّي فيروس كورونا في الصين سيقتضي إلغاء جائزة الصين الكبرى.

لفت تصاعد الوضع في الصين - مع 170 حالة وفاة و7700 إصابة تمّ تأكيدهم حتّى الآن - انتباه العالم أجمع بينما نمت ردود فعل من أجل احتواء انتشار الفيروس.

هذا وستجتمع منظمة الصحّة العالمية اليوم الخميس من أجل تقييم ما إذا كان الفيروس الآن يشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

كما حذّرت وزارة الخارجية البريطانية هذا الأسبوع من جميع رحلات السفر غير المهمة إلى الصين، إلى جانب أنّه قد تمّ بالفعل إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كان من المقرر إقامتها هناك.

ومن المقرّر إقامة سباق سانيا في الفورمولا إي في الـ 21 من مارس/أذار المُقبل، فيما يقع موعد جائزة الصين الكبرى في الفورمولا واحد في شنغهاي في 19 أبريل/نيسان.

حيث أنّه وضمن بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت "فيا" أنّ تقييمها للوضع يقوده رئيس اللجنة الطبية غيرارد سايلانت.

وجاء في البيان: "عقب تفشّي وباء كورونا فيروس في الصين في بداية هذا العام، فإنّ فيا تراقب عن كثب تطوّر الوضع هناك مع السلطات المعنية ونوادي أعضائها، وذلك تحت توجيه رئيس اللجنة الطبية في الاتّحاد، الأستاذ غيرارد سايلانت".

وأضاف: "ستقيّم فيا روزنامة سباقاتها المُقبلة وفي حال الضرورة، ستتّخذ أيّ إجراء من أجل المساعدة في حماية مجتمع رياضة المحرّكات العالمي والعامّة على نطاق أوسع".

ونظريًا، فإنّ أيّ قرار بإلغاء جائزة الصين الكبرى سيتطلّب أن يأتي من مروّج السباق في شنغهاي أولًا.

المقال التالي
بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020

المقال السابق

بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

٢٧ فبراير - ١ مارس
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
تجارب الجمعة
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020

2
بورشه

بورشه كاريرا كاب الألمانية: نتائج إيجابية للزُبير والوهيبي في ريد بُل رينغ

3
فورمولا 1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

4
فورمولا 1

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

16د
5
فورمولا 1

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا
F1

"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020
F1

بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح
F1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020
F1

الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد
F1

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.