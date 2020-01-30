"فيا" جاهزة لاتّخاذ "أيّ إجراء ضروري" وسط تصاعد المخاوف من تفشّي فيروس كورونا

لفت تصاعد الوضع في الصين - مع 170 حالة وفاة و7700 إصابة تمّ تأكيدهم حتّى الآن - انتباه العالم أجمع بينما نمت ردود فعل من أجل احتواء انتشار الفيروس.

هذا وستجتمع منظمة الصحّة العالمية اليوم الخميس من أجل تقييم ما إذا كان الفيروس الآن يشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

كما حذّرت وزارة الخارجية البريطانية هذا الأسبوع من جميع رحلات السفر غير المهمة إلى الصين، إلى جانب أنّه قد تمّ بالفعل إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كان من المقرر إقامتها هناك.

ومن المقرّر إقامة سباق سانيا في الفورمولا إي في الـ 21 من مارس/أذار المُقبل، فيما يقع موعد جائزة الصين الكبرى في الفورمولا واحد في شنغهاي في 19 أبريل/نيسان.

حيث أنّه وضمن بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت "فيا" أنّ تقييمها للوضع يقوده رئيس اللجنة الطبية غيرارد سايلانت.

وجاء في البيان: "عقب تفشّي وباء كورونا فيروس في الصين في بداية هذا العام، فإنّ فيا تراقب عن كثب تطوّر الوضع هناك مع السلطات المعنية ونوادي أعضائها، وذلك تحت توجيه رئيس اللجنة الطبية في الاتّحاد، الأستاذ غيرارد سايلانت".

وأضاف: "ستقيّم فيا روزنامة سباقاتها المُقبلة وفي حال الضرورة، ستتّخذ أيّ إجراء من أجل المساعدة في حماية مجتمع رياضة المحرّكات العالمي والعامّة على نطاق أوسع".

ونظريًا، فإنّ أيّ قرار بإلغاء جائزة الصين الكبرى سيتطلّب أن يأتي من مروّج السباق في شنغهاي أولًا.