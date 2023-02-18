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"فيا" توضح للسائقين قانون حظر التصريحات السياسية

أوضح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" القوانين التي تحظر على سائقي الفورمولا واحد الإدلاء بتصريحات سياسية دون إذن مسبق.

"فيا" توضح للسائقين قانون حظر التصريحات السياسية

أدخلت "فيا" تعديلات على القوانين قبل موسم 2023 المقبل، تمنع فيها على السائقين الإدلاء على بتصريحات سياسية أو دينية أو عرقية أو شخصية دون الحصول على إذن مسبق.

ولقيت هذه الخطوة اعتراضات من عدة سائقين وشخصيات في البطولة. لكن تلقى موقعنا "موتورسبورت.كوم" نسخة من "فيا" أكدت فيها على أن للسائقين حرية التعبير عن آرائهم، لكن ضمن أوقات محددة ومناسبات معينة مثل منصة التتويج أو موكب استعراض السائقين أو على الحلبة.

لكن مع لفت الانتباه إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق لمناقشة مواضيع محددة.

حيث أوضحت "فيا" أن السائقين "أحرار بالتعبير عن وجهات نظرهم السياسية، الدينية أو الشخصية، خلال أو بعد المنافسات العالمية، وضمن حياتهم الخاصة وخارج المنافسات العالمية" مثل قنوات التواصل الاجتماعي وخلال المؤتمرات الصحفية، بما فيها تلك التي تقيمها "فيا".

لكن التوضيح للفقرة "ان12.2.1" يشير إلى أنه وبالإضافة إلى عدم القيام بتصريحات معينة خلال موكب استعراض السائقين، مراسم النشيد الوطني أو جلسات التصوير قبل وبعد الموسم ومنصات التتويج (بما في ذلك سلوكيات معينة مثل ارتداء ثياب معينة) فإنه يُمنع الإدلاء بتصريحات سياسية، دينية أو شخصية تخرق مبدأ الحياد خلال مؤتمرات "فيا" (إلا إن كانت جواباً على سؤال معين).

سيياستيان فيتيل، أستون مارتن

سيياستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

كما أصدرت "فيا" أيضاً دليلاً على ما تعنيه كلمات "سياسي"، "ديني" و"شخصي" فيما يتعلق بالفقرة "12.2.1ان".

وسيقوم حكام السباقات في الفورمولا واحد بتحديد إن كان هناك خرق للقوانين أم لا وفقاً لكل حالة على حدة.

وأدلت "فيا" بمثال على خرق القوانين، في حال أدلى أحد السائقين بتصريحات دون إذن تتعلق بتعليقات حول "أية حكومات محلية أو وطنية أو دولية أو أيّ من أقسامها، مكاتبها أو وظائفها".

بينما أعطت مثالاً عن خرق التصريحات بالنواحي الدينية، مثل أية تصريحات "تنتقد أو تتهجم على أديان الآخرين ومعتقداتهم الروحية".

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كما أكدت "فيا" على ضرورة عدم استعمال الفورمولا واحد كمنصة لمشاركة تصريحات شخصية أو أي نوع من خروقات مبدأ الحياد المنصوص عليه بالفقرة 2 من القوانين والتي تشير إلى ما يمكن وما لا يمكن لسائقي الفورمولا واحد قوله خلال الجولات.

وكشفت "فيا" أن السائق الذي يريد إذناً للإدلاء بتصريحات يجب عليه التقديم قبل أربعة أسابيع على الأقل للحصول على الإذن.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هناك منطقة رمادية تتعلق بخوذ السائقين، حيث يبدو أنه يتوجب بالفعل على السائقين الحصول على إذن مسبق في حال أرادوا إرسال رسائل سياسية، دينية أو خاصة عبر خوذهم.

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