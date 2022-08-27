"فيا" توضّح عقوبة التراجع لآخر الترتيب على لوكلير بعد ثغرة محتملة في القوانين

لوكلير واحد من 6 سائقين تلقوا عقوبة التراجع لآخر الترتيب بالتوجه إلى تصفيات اليوم في سبا، حيث آثر العديد من السائقين الحصول على وحدة طاقة جديدة نهاية هذا الأسبوع.

لكن فيراري قررت الحصول على مكونات جديدة لوحدة الطاقة على مناسبتين، حيث حصل لوكلير على عقوبة التراجع 15 مركزًا إثر حصوله على نظام ام جي يو-كاي ومدخرة طاقة جديدين، قبل حصوله على عقوبة التراجع 5 مراكز لحصوله على أنظمة تحكم إلكترونية جديدة.

وذلك يتجاوز حد الـ 15 مركزًا لعقوبات وحدة الطاقة قبل أن يحصل السائق على عقوبة "آخر الترتيب"، حيث تنص القوانين على أنه "إذا ما حصل سائق على عقوبة تتجاوز 15 مركزًا، سيكون ملزمًا بالانطلاق في السباق من آخر الترتيب".

لكن بدا بأن هنالك ثغرة في القوانين دفعت فيراري لتغيير المكونات من أجل تلقّي عقوبتين منفصلتين، لا تتجاوز أي منهما الـ 15 مركزًا.

لكن "فيا" قامت بتوضيح الأمر عبر منشور قُبيل التصفيات قائلة: "نص العبارة مفرد يشير إلى (عقوبة)، وأي من المستندَين لا يوقّع عقوبة أكثر من 15 مركزًا، لذلك يمكن تأويل ذلك على أنه لا يفعّل عقوبة الانطلاق من آخر الترتيب".

وكان ذلك ليسمح للوكلير بالحصول على وحدة طاقة الجديدة، ولكن مع الانطلاق أمام السائقين الذين حصلوا مباشرة على عقوبة التراجع لآخر الترتيب، بما فيهم غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن، بغض النظر عن الترتيب في تصفيات اليوم.

لكن "فيا" أكدت بأن لوكلير سيتعين عليه الانطلاق من آخر الترتيب، ما يعني أن مركز الانطلاق الفعلي سيتحدد عبر ترتيب التصفيات للسائقين ضمن ذات العقوبة.

وذلك كون القوانين تنص أيضاً على أن عقوبات وحدة الطاقة "تراكمية"، وأن عقوبة الـ 15 مركزًا التي تفعّلت بمستند واحد كانت لمكونين منفصلين على وحدة الطاقة، وعليه يجب تطبيق العقوبات بذات الطريقة حتى لو كانت على مستندين منفصلين.

حيث قالت "فيا" في بيانها: "لذلك من المنطقي، وبغض النظر عن عدد المستندات للعقوبات التي تم نشرها، أن كل القرارات في النهاية تتراكم خلال المنافسة، وأية عقوبات تتجاوز الـ 15 مركزًا تفعّل عقوبة التراجع لآخر الترتيب".