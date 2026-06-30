مع ذلك، سرعان ما بات تحت التحقيق من قبل حكّام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد نهاية السباق.

وخضع بياستري للتقييم لاحتمال انتهاكه المادة 12.2.1.i من القانون الرياضي الدولي، وعدم الامتثال لملاحظات مدير السباق، بزعم قيادته ببطء غير ضروري خلال لفات الاستطلاع.

كما خضع للتحقيق لاحتمال تجاوزه الحد الأقصى للزمن المسموح به بين خطي سيارة الأمان.

وبعد الاستماع إلى السائق الأسترالي وإلى ممثل فريق مكلارين، ومراجعة تسجيلات الفيديو، وبيانات التوقيت، ولقطات الكاميرا المثبتة داخل السيارة، قرر الحكّام أنه لم تقع أي مخالفة.

وجاء في قرار الحكّام: "راجع الحكّام السائق صاحب السيارة رقم 81 (بياستري)، وممثل الفريق، بالإضافة إلى تسجيلات الفيديو وبيانات التوقيت من داخل السيارة".

وأكمل: "بعد مراجعة تسجيلات الفيديو، تبيّن أن السيارة بقيت بالكامل ضمن الزمن المحدد".

وأردف: "بناءً على ذلك، قرر الحكّام عدم اتخاذ أي إجراء".

يشار أن بياستري أكمل السباق في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 20 ثانية عن الفائز جورج راسل.