"فيا" توضّح حدود خطّ مدخل خطّ الحظائر في باكو

يؤدي شكل المسار من المنعطف الأخير حتّى عبور خطّ النهاية في أذربيجان إلى عبور السائقين أحيانًا على مقربة من خطّ مدخل خطّ الحظائر في اللفّات السريعة.

وفي حال بدأ سائقٌ ما أمامهم بالتباطؤ فجأة للدخول إلى خطّ الحظائر، فقد يتسبّب ذلك في بعض المشاكل الكبيرة.

وتمّ تسليط الضوء على المسألة أكثر على إثر أحد توضيحات "فيا" بأنّه يُسمح الآن للسائقين عبور خطوط مدخل ومخرج خطّ الحظائر طالما أنّ الإطار بأكمله لم يتجاوز الخطّ.

وعلى إثر مجريات اليوم الأوّل من عطلة نهاية أسبوع باكو، عدّل فيتيتش مذكّرة الحدث ليشرح ما يُتوقّع من السائقين فعله في حال مواصلتهم القيادة على المسار.

وقال أنّه "لأسبابٍ تتعلّق بالسلامة"، فإنّ خطّ مدخل خطّ الحظائر يُعتبر الآن الخطّ بأكمله الذي يبدأ قبل خطّ الحظائر ويتواصل هناك.

ذلك يعني أنّ السائقين الذين يرغبون بالدخول إلى خطّ الحظائر عليهم التواجد على الجهة الداخليّة طوال الوقت ولا يُمكنهم التحرّك إلى ذلك الجانب حالما يبدأ الخط.

فضلًا عن ذلك، ولمنع السائقين من التحرّك بشكلٍ مفرط إلى اليسار في حال كانوا في لفّة سريعة، فقد تمّ إعلامهم بعدم السماح لهم بعبور الخطّ المتقطّع (الموضّح بالسهم الأصفر أسفله) على الحلبة في حال لم يكونوا بصدد دخول خطّ الحظائر.

مدخل خط الحظائر تصوير: فيا