"فيا" توضّح تفاصيل تغييرات قوانين الفورمولا واحد الجديدة قبل انطلاق الموسم

صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات أمسٍ الجمعة على هذه التعديلات، وتمّ نشرها من قبل "فيا" صباح اليوم السبت.

ولم تُقدّم "فيا" أيّة تفاصيل دقيقة بشأن كيفيّة إقامة مراسم منصّة التتويج في الأحداث المغلقة، لكنّها تركت خياراتها مفتوحة عبر القول: "سيتمّ تفصيل مراسم منصّة التتويج في مذكّرة الحدث التي يُصدرها مدير السباق".

وبالنسبة للأحداث المفتوحة التي تشهد حضور الجماهير فإنّ مراسم منصّة التتويج ستقام وفق التدابير الاعتياديّة.

كما شملت التغييرات إجراءات شبكة الانطلاق من أجل السماح بالتباعد الاجتماعي، وذلك عبر تقليص عدد الموظّفين المتواجدين هناك إلى الحدّ والوقت الأدنيين.

ويُسمح للفرق بتواجد 40 موظّفًا كحدٍ أقصى على شبكة الانطلاق، وهو عددٌ يُمثّل نصف مجموع موظّفي كلّ فريق الآن في السباقات المغلقة.

ومن دون المراسم الكاملة الاعتياديّة التي تسبق السباق، فإنّ مخرج خطّ الحظائر سيُغلق الآن 20 دقيقة قبل الانطلاقة عوضًا عن 30 دقيقة في السابق.

ويجب أن تكون الإطارات مثبّتة على السيارة قبل 5 دقائق من الانطلاقة الآن، عوضًا عن 3 دقائق في السابق، ليُعلن ذلك "بدء مغادرة الأطقم ومعداتهم لشبكة الانطلاق".

وتنصّ مادة جديدة على أنّه "عند رفع شارة الثلاث دقائق، لا يجب أن يبقى أكثر من 16 موظّفًا من كلّ فريق على شبكة الانطلاق". ويجب أن يُغادر بقيّة الطاقم قبل شارة الـ 15 ثانية مثل المعتاد.

كما سيتمّ تطبيق قاعدة تثبيت الإطارات قبل خمسة دقائق عند إعادة الانطلاقة كذلك.

وباتت الفرق على علمٍ بالبروتوكولات الجديدة في مرائبها وتسبّبها في إطالة مدّة إنجاز مختلف الأعمال والمهمّات، لهذا السبب مُنحت الفرق متنفّسًا إضافيًا على صعيد قوانين حظر التجوال في خطّ الحظائر.

إذ بوسع الفرق الآن مواصلة العمل لساعة إضافيّة مساءي الخميس والجمعة، ليمتدّ حظر التجوال لثماني ساعات عوضًا عن تسع.

وتمّت الموافقة بشكلٍ رسمي الآن على طلب بيريللي بتوفير مرونة أكبر على صعيد توقيت تحديد خيارات الإطارات بالنظر إلى الروزنامة المرنة.

وكان على بيريللي الإعلان عن خيارات التركيبات المتاحة قبل 15 أسبوعٍ من السباقات التي تقام خارج القارة الأوروبيّة، وقبل 9 أسابيع بالنسبة للسباقات الأوروبيّة.

لكنّ تلك المتطلّبات شُطبت الآن، وباتت القوانين تنصّ الآن على أنّ خيارات الإطارات يجب أن تكون معروفة قبل أسبوعين على الأقل من كلّ حدث، "ما لم تُحدّد فيا بالاتّفاق مع المزوّد خلاف ذلك".

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ جميع السائقين سيحصلون على ذات الخيارات، لذا لم يعد بوسع الفرق اختيار أعداد مجموعات الإطارات من كلّ تركيبة وفق رغباتها. وستكون تلك الخيارات كما يلي: مجموعتان من التركيبة القاسية، وثلاث من المتوسّطة وثمانٍ من اللينة.

فضلًا عن ذلك طرأ تعديلٌ طفيف على تجارب الإطارات الاختباريّة، حيث ستُجرى الآن في الـ 30 دقيقة الأولى من التجارب الحرّة الثانية عوضًا عن الـ 30 دقيقة الأخيرة.

كما سمحت "فيا" لمراقبي السباق بالعمل عن بعد في حال مواجهتهم لأيّة مشاكل في السفر للحضور في السباقات: "في ظروفٍ استثنائيّة، وفي حال لم يتمكّن أيّ مراقب من الحضور في بداية الحدث، عليه أن يكون متوافرًا ويُمكن التواصل معه في كلّ وقتٍ من أجل الإيفاء بمهامه".

وضمن تغييرٍ على قيود الاختبارات الانسيابيّة، حصلت الفرق على فرصة إكمال بعض الأعمال المتعلّقة بحزمها لموسم 2022 خلال هذا العام، لكنّ ذلك سيقتصر على ما يتعلّق بإثبات فعاليّة أنظمة الكبح. أمّا الأعمال الانسيابيّة الأخرى لموسم 2022 فيجب أن تنتظر حتّى 1 يناير 2021.

وتسمح قوانين نفق الهواء بـ "إجراء اختبارات القياس التي تهدف لتطوير مكوّنات أنظمة الكبح وقناة التهوية الدنيا لكن بشرط أنّ هذه التجارب لا تختبر أيّ أداء أو تحمّل لمكوّنات أو أنظمة مصنّفة على أنّها هياكل خارجيّة".

ويُسمح للفرق باستخدام أنظمة الموائع الحسابيّة "سي اف دي" بغرضٍ وحيد وهو "تطوير مكوّنات نظام الكبح وأجهزة الاختبار المرافقة، لكن باستثناء أيّ تطوير لقنوات تهوية ومكوّنات أو أنظمة مصنّفة على أنّها هياكل خارجيّة".