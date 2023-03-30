"فيا" توسّع أماكن اصطفاف السيارات على شبكة الانطلاق وألونسو يردّ

تمت معاقبة كل من أوكون وألونسو في سباقي البحرين وجدة على التوالي، وذلك بعد اصطفافهما خارج المكان المخصص على شبكة الانطلاق.

وبدءاً من جولة أستراليا، سيتم توسيع المكان بمقدار 20 سنتيمتر ليصبح العرض 2.7 متراً، بدلاً من 2.5 متراً والتي كانت أعرض بدورها من 2.3 متراً المُعتمدة في موسم 2022.

وستتم تجربة وضع علامة إرشادية وسطية وسط بعض الأمكنة المخصصة للاصطفاف على حلبة ألبرت بارك، كي تتم تجربتها من قبل السائقين خلال التجارب الحرة أثناء التمرن على الانطلاقة، حيث سيتم على الأغلب استعمالها لبقية أماكن الاصطفاف.

ويبدو أنه سيتم توسيع هذه الأماكن وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه السائقين في رؤية أماكن توقفهم نظراً لأن السيارات الحديثة أكثر عرضاً.

لكن ألونسو لا يعتقد بأن هذه التعديلات ستساعد السائقين على حل مشاكل الرؤية في السيارات الحالية.

حيث أعرب الإسباني عن شكوكه بأن هذا سيحل المشكلة، خاصة وأن السائقين يحاولون عدم تخطي الخط الأصفر الفاصل الذي لا يمكنهم الانطلاق أمامه.

فقال: "ذلك صعب لأنك تركز على الخط الأصفر الذي لا يجب عليك الانطلاق أمامه. لذا فإنك تصل ولا ترى موقع الاصطفاف بالكامل حيث تنظر من جانب المقصورة. ربما ذلك يشكل بعض التشتيت".

وأكمل معلقاً على الخط الأوسط كذلك: "الخط الأوسط؟ لا أعتقد أنه سيساعد. لأنه وكما قلت، فإنك تقترب من مكان الاصطفاف وأنت تنظر إلى جانب، ولا تنظر أمامك. تلك هي الصعوبة الأكبر. لكن الـ 20 سنتيمتراً ستساعد على ما أعتقد".

وأردف: "هناك حلبات ننطلق فيها بشكل جانبي أكثر بعض الشيء مثل موناكو أو إيمولا، وإلا فإننا سنرتطم ببعضنا البعض. لذا سنرى كيف سيتم تطبيق العقوبات وأمور كهذه".