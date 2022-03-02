"فيا" توافق على نظام سياج جديد للأشلاء على حلبات الدرجة الأولى

استعانت شركة "جيوبراغ" السويسرية بأحدث التقنيات لتصميم سياج أشلاء قويّ بالدرجة الكافية للسماح بمسافات أكبر بين أعمدة الفولاذ التي تثبّت النظام.

وسيساهم عدد الأعمدة الأقل في تحسين تجربة المشاهدة للمتفرجين في جانب الحلبة، حيث من شأنه أن يوفّر مساحة رؤية أكبر لما يدور على المسار.

وعادة ما تكون المسافة بين أعمدة سياج الأشلاء 4 أمتار، لكن ذلك التصميم الجديد الذي تمت الموافقة عليه سيسمح بمسافة 6 أمتار بين تلك الأعمدة، من دون أن يؤثر ذلك على قدرة السياج على تأدية وظيفته بتوفير الحماية الكافية.

بل أنه في الحقيقة ومع وجود أعمدة فولاذية أقل، فإنّ ذلك يوفّر مستويات أمان أكبر لسائقي سيارات قمرة القيادة المفتوحة وقائدي الدراجات النارية، حيث ستكون هنالك فرص أقل لأن يصطدموا بأحد الأعمدة إذا ما ارتطموا بالسياج.

كما يوفّر التصميم الجديد منافع لناحية الاستدامة، حيث يتطلب حاويات نقل أقل بالمقارنة مع الحلول السابقة.

علاوة على أنه لن يتطلب نقاط تأسيس خرسانية للأعمدة بذات العدد السابق، وهو ما سيحسن من سرعة تركيبه.

هذا وتلقى ذلك التصميم مصادقة من "فيا" ليتم تركيبه على حلبات الدرجة الأولى، والتي تتطلب أعلى مستوى أمان ممكن لتستضيف سباقات الفورمولا واحد.

وتعقيبًا على ذلك، قال يوخن برونوارث مدير قسم حلول رياضة السيارات لدى شركة جيوبراغ: "كان هدفنا هو بلوغ تصميم ثوري في أنظمة سياج الأشلاء".

وأضاف: "إلى جانب أن يكون هنالك تأثير كبير في جانب الاستدامة بينما نحاول تحسين السلامة وسهولة التركيب. أعتقد بأننا بلغنا تلك الأهداف وأكثر. الحلبات التي تسعى إلى حلول أكثر استدامة وتجربة متفرج أفضل، ليس عليها أن تبحث بعيدًا".

جديرٌ بالذكر أن نظام السياج الجديد قد خضع لاختبارات مكثفة، والتي تضمنت استخدام سيارة بالحجم الكامل لاختبار فعالية النظام ضمن ارتطام بسرعة 150 كلم/س.