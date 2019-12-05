"فيا" تُوافق على نظام "ام.جي.يو-كيه" إضافيّ لموسم 2020

وُضعت قيودٌ على قدر المكوّنات المُستخدمة من قبل كلّ سائق في كلّ موسم منذ دخول البطولة في حقبة المحرّكات الهجينة في 2014.

وازدادت تلك القيود صرامة مع مرور المواسم، وذلك بهدف التقليل من النفقات من خلال منع الفرق من تطوير واستخدام نسخ محدّثة مع كلّ مكوّن.

وسُمح للسائقين في البداية باستخدام خمس نسخٍ من مكوّن – محرّك الاحتراق الداخلي، والشاحن التوربيني، ونظاما "ام.جي.يو-كيه" و"ام.جي.يو-اتش" لاستعادة الطاقة الحركيّة والحراريّة على التوالي، ومدّخرة الطاقة وأنظمة التحكّم الإلكتروني – بالنسبة لروزنامة من 19 سباقًا.

لكن بالوصول إلى موسم 2019 فإنّ تلك القيود بلغت ثلاثة محرّكات وشواحن توربينيّة وأنظمة "ام.جي.يو-اتش" بالنسبة لـ 21 سباقًا، بينما تمّ الاقتصار على نسختين فقط من نظام "ام.جي.يو-كيه" ومدخّرة الطاقة وأنظمة التحكّم الإلكتروني.

لكن مثلما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابق من هذا العام، فإنّ الفرق اتّفقت على زيادة الحدّ مع تنامي روزنامة البطولة إلى 22 سباقًا.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات الآن على زيادة عدد أنظمة "ام.جي.يو-كيه" المتاحة إلى ثلاثة في 2020.

وجاء ذلك على إثر المحاججة حول التباين بين عدد أنظمة "ام.جي.يو-كاي" و"ام.جي.يو-اتش" ما من شأنه التسبّب في جهدٍ إضافي لتغيير الأوّل وحده بسبب تداخل المكوّنات المختلفة.

ويُعدّ نظام "ام.جي.يو-كيه" مكوّنًا حساسًا ضمن حزمة المحرّكات الهجينة الحاليّة، حيث يعمل على تجميع الطاقة الحركيّة وتخزينها في البطاريّة من أجل إنتاج 120 كيلو واط من الطاقة.

وتتجسّد طبيعته المعقّدة من خلال محاولات رينو المتكرّرة لتقديم نسخة محدّثة منه، لكنّها واصلت تأجيلها.

وتمكّن نصف السائقين من إكمال موسم 2019 من دون استخدام نسخة ثالثة من نظام "ام.جي.يو-كيه" بمن فيهم السائقون الستّة المستخدمون لمحرّكات فيراري.

لكنّ جميع السيارات المستخدمة لمحرّكات رينو وهوندا استعملت أكثر من نسختين، حيث بلغ دانييل كفيات سائق تورو روسو العدد الأعلى في الموسم برصيد ستّ نسخ.