"فيا" توافق على طلب انضمام أندريتي لموقع الفريق رقم 11 في الفورمولا واحد

بعد أشهر من التحليل من قبل "فيا" لطلبات الفرق التي ترغب الانضمام إلى البطولة، تم الإعلان أخيراً عن النتيجة.

وضمن بيان تم إصداره اليوم الاثنين، جاء فيه أن طلب أندريتي هو الوحيد الذي تمت الموافقة عليه في مرحلة الاختيار الثالثة والأخيرة، التي تتضمن مشاركة مالكي الأسهم التجارية للبطولة.

لكن وبينما عبرت "فيا" عن سرورها بإيفاء أندريتي لجميع المعايير المطلوبة، لكن ذلك لا يعني أن موقع الفريق مضمون بالكامل.

حيث يحتاج الفريق إلى التوصل لاتفاقية تجارية مُرضية مع الفورمولا واحد، وسط معارضة واضحة من قبل الفرق العشرة الحالية لانضمام فريق إضافي.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قد عبر مراراً عن رأيه بأن انضمام فريق جديد سيجلب قيمة إضافية للبطولة.

حيث لم يكن البيان الصادر اليوم حاسماً مئة بالمئة.

إذ جاء فيه: "نشير إلى استنتاجات ’فيا’ فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من عملية الانتقاء وسنقوم الآن بإجراء تقييمنا الخاص لبقية الطلب".

من جهته، أكد محمد بن سُليّم رئيس "فيا" أن عملية اختيار أندريتي كانت مفصلة تماماً، لهذا السبب استغرقت كثيراً من الوقت لإكمالها.

من جهة أخرى، وسط التكهنات في الأسابيع الماضية أن الفشل في التوصل لاتفاق تجاري من قبل أندريتي وعدم حصوله على مقعد الفريق الـ 11، قد يتسبب بردّ قضائي، لكن بن سُليّم توخي الحذر في التصريح بأن "فيا" اتبعت معايير صارمة.

فقال: "لم يتم قبول إلا الطلبات التي توفي بالمعايير الصارمة، والتي تدل على أنها ستُغني البطولة بقيمة إضافية".

وأكمل: "’فيا’ مُلزمة بالموافقة على الطلبات التي تتفق مع هذه المعايير، وهذا ما قمنا به في اتخاذ القرار بأن طلب أندريتي فورمولا ريسينغ سينتقل للمرحلة التالية".

وأضاف: "عبر اتخاذ هذا القرار فإن ’فيا’ تتصرف وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمشاركة وتطوير رياضة السيارات".

من جهته، رحّب فريق أندريتي بالقرار، في بيان جاء فيه: "يفخر فريق أندريتي كاديلاك بموافقة ’فيا’ على طلب أندريتي ريسينغ للمشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. نحن نقدّر عملية التقييم الدقيقة، الشفافة والكاملة التي اتبعتها ’فيا’ وتملؤنا الحماسة لقاء هذه الفرصة للمنافسة في مثل هذه البطولة العريقة".

وأردف البيان: "نتطلع قدماً للعمل مع جميع مالكي الأسهم التجارية للفورمولا واحد مع مواصلة خطتنا للانضمام إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن".