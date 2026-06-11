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فيا توافق على طلب ألبين حق مراجعة عقوبتي غاسلي المثيرتين للجدل في موناكو

سيعيد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" النظر في العقوبتين اللتين فُرضتا على بيير غاسلي بسبب تجاوز السرعة داخل خط الحظائر في موناكو، وهما العقوبتان اللتان حرمتاه من الصعود إلى منصة التتويج.

منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

وافق مراقبو السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على طلب ألبين الحصول على حق مراجعة العقوبتين البالغتين خمس ثوانٍ لكل منهما، واللتين فُرضتا على بيير غاسلي خلال جائزة موناكو الكبرى، ما أدى إلى تراجعه من المركز الثالث إلى المركز السابع في الترتيب النهائي.

وكان غاسلي قد عبر خط النهاية في المركز الثالث بموناكو، لكنه هبط إلى المركز السابع بعد أن طبق مراقبو السباق عقوبتين منفصلتين، كل منهما خمس ثوانٍ، بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل خط الحظائر.

وكان غاسلي واحدًا من بين ستة سائقين تعرضوا لعقوبات بسبب تجاوز السرعة خلال السباق، ما أثار مخاوف بشأن وجود مشاكل في نظام حلقات التوقيت المستخدم لمراقبة السرعات داخل خط الحظائر. وقد سُجلت بعض هذه المخالفات رغم اتخاذ السائقين المعنيين احتياطات إضافية لتجنب تجاوز السرعة، بما في ذلك القيادة بسرعة أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 60 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى سلوك مسار أوسع عند مدخل خط الحظائر.

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وتقدمت ألبين بطلب حق المراجعة مباشرة مساء الأحد، وقرر مراقبو السباق اليوم الخميس أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية ومقبول للنظر فيه. وسيقومون الآن بدراسة ما إذا كان ينبغي إلغاء العقوبات المفروضة على غاسلي.

ووصف غاسلي تراجعه في الترتيب بأنه أصعب لحظة رياضية في مسيرته، بينما احتفل إسحاق حجار سائق ريد بُل بالصعود إلى منصة التتويج الشهيرة في موناكو بدلًا منه.

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