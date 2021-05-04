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"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق

وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشكل رسمي على أتعاب سقف النفقات في الفورمولا واحد المتعلقة بالضرر الناجم عن الحوادث في التصفيات السريعة.

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق

تضمّنت التغييرات الأخيرة على لوائح "فيا" المالية لـ 2021 تأكيداً رسمياً على الأرقام التي تمّ الاتفاق عليها بعد أشهر من المحادثات بين الفريق، و"فيا" والفورمولا واحد، والتي تسبّبت في تأجيل الإعلان عن صيغة التصفيات السريعة.

كانت الفرق قلقة بأنّ سباق التصفيات السريعة وبالتالي الانطلاقة الإضافية قد يتسبّبان في حدوث ضرر إضافي، وأنّ ذلك سيؤثر على مجهوداتهم للبقاء ضمن سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار الذي تمّ اعتماده هذا العام.

وسلّط الضرر التي تعرض له فالتيري بوتاس في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الضوء على مدى اقتراب الفرق من بلوغ سقف النفقات، إذ أشار مدير مرسيدس توتو وولف إلى أنّ ذلك سيؤثر على تكاليف البحث والتطوير في وقت لاحق من الموسم.

ولم يتمّ الترفيع في سقف النفقات لأخذ التصفيات السريعة بعين الاعتبار، وعوضاً عن ذلك مُنحت الفرق أتعاباً يطرحونها من مبلغ الإنفاق النهائي الذي يتمّ تقديمه لـ "فيا" بالنسبة لموسم 2021.

ويتمّ اعتماد هذه الصيغة أيضاً لتغطية التكاليف الإضافية المتعلّقة بالسيارات المهجّنة التي تعتمدها بيريللي لاختبار إطارات 18 بوصة، حيث تحصل الفرق على أتعاب تبلغ 200 ألف دولار لكلّ يوم تجارب.

وحصلت جميع الفرق على مبلغ إجمالي قدره 450 ألف دولار للمشاركة في التصفيات السريعة المقرّرة في ثلاث جولات من موسم 2021.

وذكرت اللوائح الجديدة: "لكلّ منافسة في فترة إعداد التقرير السنوي التي تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2021 والتي تضمّنت حصة تصفيات سريعة، يجب على فريق الفورمولا واحد القيام بتعديل تنازلي خلال عملية حساب التكاليف المعنية بالنسبة لفترة إعداد التقارير التي تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2021 بما يعادل 150 ألف دولار".

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علاوةً على ذلك سيتمّ منح مبلغ 100 ألف دولار لكلّ سيارة كتعويض للضرر الناتج عن الحوادث، لكن فقط إذا كان الضرر "حصل حسب إدارة سقف النفقات خلال حصة تصفيات سريعة وتسبّب بشكل مباشر في انسحاب سيارة الفورمولا واحد تلك من حصة التصفيات السريعة المعنية أو في دخول سيارة الفورمولا واحد تلك إلى منطقة الصيانة في حصة التصفيات السريعة المعنية".

وفي صورة كان الضرر كبيراً جداً، وفقط إذا انسحبت السيارة وتمّ تقييم الضرر على أنّه أكثر من 100 ألف دولار، بإمكان الفرق القيام بتعديل تنازلي "بما يعادل الفَرق بين قيمة الضرر الناتج عن الحادث ومبلغ 100 ألف دولار".

إضافةً لأتعاب سقف النفقات سيحصل كلّ فريق على مبلغ 100 ألف دولار لكلّ تصفيات سريعة، مع أنّ ذلك الرقم جزء من اتفاقيتهم التجارية مع الفورمولا واحد وبالتالي ليس جزءاً من اللوائح المالية.

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