"فيا" تُوافق على حقّ مراجعة عقوبة ألفا روميو في إيمولا

خسر رايكونن مركزه التاسع في إيمولا قبل أسبوعين بعد أن خلُص المراقبون إلى أنّه كسر قوانين استئناف السباق بعد العلم الأحمر على المسار.

وكان رايكونن قد انزلق خلال اللفّة التي سبقت إعادة الانطلاقة المتحرّكة قبل أن يتمكّن من المواصلة. وتنصّ قوانين الفورمولا واحد على أنّ بوسع السائقين استرجاع مراكزهم الأصليّة طالما أنّهم فعلوا ذلك قبل خطّ سيارة الأمان الأوّل.

لكنّ رايكونن لم يستعد مركزه في الترتيب وسط ضبابيّة حيال اتّباعه لإجراءات سيارة الأمام التي تمنع هكذا خطوات، وأقدم على إعادة الانطلاقة على المسار.

وشعرت ألفا روميو أنّ العقوبة لم تكن عادقة، وطلبت حقّ المراجعة بناءً على أدلّة جديدة.

وعلى إثر جلسة استماع مع المراقبين في البرتغال ليلة الجمعة، تمّت الموافسة على أنّ هناك أدلّة جديدة يجب النظر فيها.

وشعرت ألفا روميو أنّ هناك أمثلة سابقة على هكذا عقوبات في الفورمولا واحد، وأنّها مهمّة كون قرار المراقبين أشار إلى أنّ تطبيق القوانين "تمّ بشكلٍ ثابتٍ على الدوام".

وضمن شرحها في المراجعة، فإنّ "فيا" قالت أنّ تأويلها للقوانين جاء بناءً على الأمثلة السابقة للخروقات في الفورمولا 3 والفورمولا 2، لكنّها اعترفت بأنّ هكذا خرقٍ لم يسبق أن يحدث بعد فترة علم أحمر.