التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيتيل يكشف السائق والفريق اللذين يتوقع لهما الفوز بالبطولة في 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

أصدر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تقييمه الأولي بشأن قانونية تصميم الجناح الخلفي الثوري الذي قدمته فيراري، والذي شوهد لأول مرة خلال اختبارات الفورمولا 1 يوم الخميس.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة فيراري

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة فيراري

الصورة من قبل: من دون حقوق

خلال خمس لفات فقط على الحلبة، قبل ظهور مشاكل تقنية أخرى، استخدم لويس هاميلتون تصميمًا فريدًا للجناح الخلفي، حيث يرتفع الجزء العلوي من النظام الانسيابي النشطة إلى الأعلى ويدور بزاوية 270 درجة.

وكان الفريق قد اختبر يوم الأربعاء نظام فتح أكثر تقليدية على طريقة نظام "دي آر أس" السابق الذي كان شائعًا في الحقب الماضية. 

لكن، عاد هاميلتون لاستخدام هذه النسخة مجددًا عندما عاد إلى الحلبة بعد ظهر يوم الخميس.

وعند تفعيل النظام الجديد هذا، يولّد الجناح قوة رفع، مشابهة لعمل جناح الطائرة، ما يقلل مقاومة الهواء بشكل أكبر ويزيد السرعة القصوى.

وضمن حديثه عن التصميم الجديد، أبدى نيكولاس تومبازيس، المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي لدى الاتحاد الدولي للسيارات، رأيًا إيجابيًا مفاده أن هذا الحل يتماشى مع القوانين. 

كما أشار في الوقت عينه إلى هامش الحرية الممنوح للفرق في هذا المجال.

حيث قال تومبازيس: "بشكل عام، قمنا بتشجيع الحلول التي تقلل المقاومة الهوائية".

وأكمل: "لذلك، لم يتم الإبقاء على قوانين ’دي آر أس’ التي كانت تحد من مقدار الفتح في الجانح الخلفي، العام الماضي هذا الموسم".

واختتم: "الهدف هو السماح بمزيد من الحرية، ولهذا نعتقد أن حلّ فيراري مناسب".

اقرأ أيضاً:

التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب برشلونة في مارس
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
من قبل سكوت ميتشيل
من قبل آدم كوبر
