"فيا" تُوافق على التخلّص من المنعطف المزدوج الأخير على حلبة برشلونة
ستُقام جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد هذا العام من دون المنعطف المزدوج في المقطع الثالث الأخير الذي اعتُمد للمرّة الأولى في 2007.
سيضمن هذا التغيير انتهاء اللفّة بمنعطفين سريعين على أمل السماح للسيارات باتّباع بعضها على مقربة أكبر بالدخول إلى الخطّ المستقيم وتعزيز فرص التجاوز.
وأصبح طول المسار الجديد 4.657 كلم، بالمقارنة مع 4.675 كلم في السابق.
وكان التخلي عن المنعطف المزدوج موضوع نقاشٍ متواصلٍ لعدّة أعوام، وكان العامل الأساسي السعي للحصول على موافقة "فيا" ومصادقتها على المسار وفق التصميم السابق.
وأصبح التغيير مسألة جديّة بنهاية 2022 عندما أقدم القائمون على الحلبة على الدفع بذلك.
وأجرت إدارة السباق الحاليّة بقيادة نيلس فيتيتش العمل اللازم لدراسة جانب السلامة، وطلبت إضافة حواجز "تيكبرو" في الجهة الخارجيّة للمنعطفين الأخيرين.
وتمّت الآن المصادقة على الحلبة بالتصميمين، مع أو دون المنعطف المزدوج الأخير، ويعود الأمر إلى المروّج لاعتماد التصميم الذي يريده.
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